高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第２週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第6回が10月6日に放送予定です。

【写真】板垣李光人さん演じる雨清水三之丞

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月6日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

貧乏脱出のため結婚を目指す、トキ。

しかし、チヨ（倉沢杏菜さん）とせん（安達木乃さん）と行った恋占いの結果は一人だけ悲惨で・・・。

落ち込むトキを励ますため、司之介（岡部たかしさん）とフミ（池脇千鶴さん）は、お見合い相手探しに奔走する。

一方、工場では恋占いの結果通りに、せんの結婚が決まりチヨと雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人さん）が祝福をしていた。

それを知ったトキは占いの結果通りの結婚に焦りを覚える。