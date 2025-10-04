【101歳。ひとり暮らしの心得】老いの受け止め方は人それぞれ。衰えを悲しんで鬱々とするより、未知の体験を面白がった方が日々楽しい

101歳の長寿を全うした生活評論家、吉沢久子さんが綴った、毎日の小さな喜びを大切に、前向きに悔いの残らない時間を過ごす生き方。エッセイ集『101歳。ひとり暮らしの心得』（中央公論新社）から幸せな暮らし方の秘訣を紹介します。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

＜生きていることが楽しくなる秘訣＞

未知の領域への好奇心を働かせ面白がる精神で

夫は晩年、「自分が老人になるなんてまったく考えていなかったから、歳をとって初めて出会う自分が面白くてたまらない」と言っていました。

老いの受け止め方はそれぞれです。性格も人によって違うでしょうから、衰えていくことを悲しみ、なんのために生きているのかと、鬱々とする方もいるかもしれません。

しかし、どうせなら、最後のときまで幸せに生きたいもの。そのためには「老い」という未知な領域への好奇心を働かせ、自分の老いさえも面白がる気持ちでいたほうが、日々楽しいと思うのです。



（写真：stock.adobe.com）

この歳になっても、まだ初めての経験ができる。そう思うと、私は先が楽しみでなりません。

これからも自分の老いを観察し、「へぇ、人間ってこんなふうになるのね」と変化を面白がり、ゆくゆくは、「ほぉ、死とはこういうものなのか」と未知の世界を楽しみ、日々自分らしく生きていきたいと思います。