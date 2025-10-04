バンダイは、『ONE PIECE』より「にふぉるめーしょん創 ゴーイング・メリー号-航海の軌跡-【プレミアムバンダイ限定】」(8,998円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。

2026年6月発送予定「にふぉるめーしょん創 ゴーイング・メリー号-航海の軌跡-【プレミアムバンダイ限定】」(8,998円)

2頭身のデフォルメイラストで作品の魅力を表現するシールコレクション「にふぉるめーしょん ワンピース大海賊シールウエハースLOG.9」より“ゴーイング・メリー号”が立体化。

シールからキャラクターが飛び出てきているようなこだわりの造形と360度作りこみ、シールでは見えなかったメリーの造形、ルフィの表情に注目したい。



















(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション