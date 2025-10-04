＜速報＞日本女子オープンはムービングデーがスタート 最終組は午前11時54分ティオフ
＜日本女子オープン 4日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞女子ゴルファー日本一を決めるメジャー大会は、第3ラウンドがスタートした。午前7時15分に山内日菜子が全体第1組としてティオフ。ここから2サム1ウェイで続々と選手がコースに飛び出していく。
【写真】ギャラリーに見守られる古江彩佳
トータル1アンダー・59位タイまでの67人が予選を通過。トータル1アンダーのカットラインは大会史上初で、ナショナルオープンは伸ばしあいになっており、今年は趣を異にしている。トータル11アンダー・単独首位に堀琴音、トータル10アンダー・2位には高木優奈、小林光希が並んでいる。トータル9アンダー・4位にはルーキーの中村心、15歳のアマチュア廣吉優梨菜（福岡第一高1年）が続いている。7位につける古江彩佳は木村彩子とともに午前11時22分に競技を開始。最終組の高木と堀は午前11時54分にティオフする。
日本女子オープン リーダーボード
日本女子オープン 3日目の組み合わせ＆スタート時間
【写真】ギャラリーに見守られる古江彩佳
