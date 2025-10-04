2日連続の“ミラクルショット” 19歳ルーキーが驚いた「記憶にない」できごと
＜日本女子オープン 2日目◇3日◇チェリーヒルズゴルフクラブ（兵庫県）◇6616ヤード・パー72＞ルーキーの中村心が、前日に達成したプロ初のホールインワンに続き、第2ラウンドでもビッグプレーを生んだ。
それは10番からスタートし迎えた前半ラストホールの18番パー5だった。この日は前方ティを使用し、493ヤードと短めの設定。「ティショットがうまくいけば2オンできる」と考え放った一打は、狙い通りフェアウェイをキープした。残り200ヤードの2打目は5番ウッドをチョイス。これを振り抜くと、カラー付近に着弾したボールがグングンとカップに寄っていき、残り50センチのところでピタリと止まった。もう少しでアルバトロスという一打。“お先イーグル”で、一気に2つスコアを伸ばした。これで前日の2番パー3で達成したエースに続き、2日続けてスコアボードに“◎”を刻み込んだ。連日の“イーグル達成”は「記憶にないです」。本人も驚くスーパーショット連発だった。このプレーもあり、首位と2打差のトータル9アンダー・4位タイで決勝ラウンドに進んだ。現在のメルセデス・ランキングは79位。シード圏内の50位以内にはまだ及んでいない。この現状については「見るのが怖い」と、こまめにチェックはしていないものの、「目の前の試合で頑張るしかない」とその位置を上げる気持ちはもちろん強い。優勝で400ptなど、 3日間大会の倍のポイントが得られるメジャー大会での上位フィニッシュは、その気持ちを少し楽にするはず。ただスタッツに関しては、上位選手との数字を比較し、自分との違いを分析するなど、しっかりと確認。ドライビングディスタンス（249.89ヤード、13位）やフェアウェイキープ率（58.7013％、85位）、パーオン率（65.2525％、69位）、そしてパット数（1ラウンド当たり29.8727、51位）は、特に注視している部分だ。「ショートゲームが課題なので、パット数はしっかり30を切って、安定できるように」。それをプレーに生かしている。現在は課題のドライバーショットを修正中。シーズン中でも、困った時などはトミーアカデミーから指導を受けてきた中嶋常幸に電話し、アドバイスをもらっている。3週前の「ソニー 日本女子プロ選手権」会場では、実際にプレーを見てもらい、指導も受けた。「トップで、しっかりとヘッドの重みを感じるように、と言われました。トップがどこにあるか分からないと、位置も定まらない。それを教えてもらい、ヘッドの位置を確認するようにしたら、よくなってきました」。試合経験、分析、指導など、さまざまな角度から成長を目指す毎日だ。2022年に初出場した女子オープンは、今回で4年連続4度目。まだECC学園高3年に在学するアマチュアだった23年大会では、14位タイになりローアマにも輝いている。プロ入り前には大会を主催する日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチームにも選出されていた、“縁深い”大会でもある。「すごく大きな大会ですし、優勝したい気持ちは大きい。残り2日間もここまでの感じでいけたらいいな」。メジャー大会で勝利すれば、3年間の複数年シードが与えられる。そうなれば、もちろんランキング争いを恐れる必要もなくなる。（文・間宮輝憲）
