「ベースボールアメリカ誌」が「100マイル超えの先発投手の時代」が到来したと報じている。

かつて三桁の速球は、一流クローザーだけに許された特権だったが、それが他のリリーフ投手へと広がり、今では先発投手ですら75球以上投げながら100マイルを超えるのが当たり前になってきた。

2025年のレギュラーシーズンでは、先発投手が投じた100マイル以上の投球は761球。これは前年の264球のほぼ3倍である。ドジャースの大谷翔平を含め23人の先発投手が三桁の速球を記録している。

その流れはポストシーズンでも続いている。ワイルドカードラウンドだけで、先発投手はすでに51球の100マイル超えを投じた。これは2020年のポストシーズン全体（48球）を上回る数字で、しかも2025年はまだポストシーズンが始まったばかりだ。

ここまでレッズのハンター・グリーン（28球）、タイガースのタリク・スクバル（11球）、ヤンキースのカム・シュリトラー（11球）、レッドソックスのギャレット・クロシェ（1球）が「三桁クラブ」に名を連ねた。地区シリーズ以降も大谷、スクバル、シュリトラーらがいるだけに、この数字がどこまで増えていくか楽しみだ。