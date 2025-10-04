『新テニスの王子様』るかっぷに「越前リョーマ」と「跡部景吾」がセットで登場
メガハウスは、『新テニスの王子様』より「るかっぷ 新テニスの王子様 越前リョーマ＆跡部景吾 セット【限定座布団付き】」(9,350円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「るかっぷ 新テニスの王子様 越前リョーマ＆跡部景吾 セット【限定座布団付き】」(9,350円)
「るかっぷ」シリーズに、TVアニメ『新テニスの王子様』より「越前リョーマ」と「跡部景吾」がセットで登場する。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト
