¡ÚÂçÃ«æÆÊ¿¤È°ìÌä°ìÅú¢¡ÛºÇ½ªÈ×¤ÎµÙÍÜ¤â¡ÖÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦È½ÃÇ¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÂè1Àï¡Ê»î¹ç³«»Ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬Í½Äê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Îý½¬¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Âè1Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼8Ç¯ÌÜ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½éÅÐÈÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÂçÃ«¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ïº£µ¨¤Î1»î¹ç¤À¤±¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9·î16Æü¤Î»î¹ç¤Ç5²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢5Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎËÜµò¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Ï½éÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤ª¤½¤é¤¯ÌÀÆü¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£º£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤µ¤Ã¤¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌÀÆü¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥·¡¼¥º¥ó¤â·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ç½ª¤¨¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿½àÈ÷¡¢ÃÊ³¬¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÀÆü·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Þ¤º´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Þ¤¿¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Þ¤º´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤ÎÁ°Æü¤Ë·ç¾ì¤·¤¿¡£¤¢¤ÎµÙ¤ß¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÌÂ¤¤¤È¤«¸å²ù¤Ïº£¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤½¤ÎµÙ¤ß¤¬º£¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë?
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤ËµÙ¤ß¤ò¶´¤ó¤ÀÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¿ô½µ´ÖÁ°¤ËÂÐÀï¤·¤¿»þ¤ÏÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡£
¡¡¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÇ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÍ¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²óÂÐÀï¤·¤¿»þ¤È¤Þ¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤¬Éüµ¢¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤«¡©¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î´Ö¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈà¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¿¤«¡©
¡¡¡ÖËÜÅö¿´¶¯¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ³èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥í¥¹¤ËÏ¯´õ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£´ðËÜÅª¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ç¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÉñÂæ¤ÎÁ°¤Ë¤Þ¤¿·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÀ¨¤¯Âç¤¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×