マリナーズのカル・ローリー捕手が、ヤンキースのアーロン・ジャッジ、ドジャースの大谷翔平を抑えて、ベースボール・ダイジェスト誌の年間最優秀選手に選ばれた。

ローリーは今季、メジャー史上7人目となる60本塁打を放ち、24人の投票者による選考で12票の1位票を獲得し、合計56ポイントでトップに立った。投票には野球記者や放送関係者に加え、元選手、元監督、元球団幹部らが参加している。

ジャッジは8票の1位票を獲得して53ポイントで2位、大谷は4票の1位票を得て3位だった。

投手部門の年間最優秀選手にはパイレーツのエース、ポール・スキーンズが選ばれ、救援投手部門はレッドソックスのアロルディス・チャップマンが受賞した。マリナーズの選手がこの賞を受賞するのは球団史上2人目で、1996年のアレックス・ロドリゲス以来となる。

ジャッジは昨年、大谷を2ポイント差で抑えてこの賞を受賞した。今季もメジャー最高の打率（.331）とOPS（1.144）を記録し、得点（137）はリーグ2位。53本塁打、114打点を挙げたが、今回はローリーにわずか3ポイント差で敗れた。ローリーとジャッジは、来月発表されるア・リーグMVP投票でも1位と2位を争うと予想されている。