絶景の露天風呂として知られる温泉施設「馬曲（まぐせ）温泉」（長野県木島平村）が１１月２４日で営業を終了することがわかった。

村から施設と土地の貸し付けを受けた民間企業が昨年から運営していたが、老朽化した設備を改修するまでの間、経営の悪化が危惧されることなどから運営の継続を断念した。

同温泉は１９８８年から村有施設として営業を始めた。露天風呂から北アルプスまで見渡せる「望郷の湯」として親しまれてきた。しかし、利用者の減少に伴い、村は民営化を決めたものの、しばらく事業者が決まらず、一時休業していた。

村は、事業再生などを手がけるＢＪ（長野市）の子会社に、施設と土地を２０年間無償で貸し付けることとし、子会社が昨年４月から運営を再開した。

ところが、光熱水費がかさむ中、設備の老朽化で今年３月、内湯が使えなくなり、露天風呂のみの営業になると、利用者数が減少。運営継続のためにはボイラーの更新などが必要だが、多額の経費が見込まれる。事業者は施設の改修までの間、経営がさらに厳しくなることから、村に来年３月までの財政支援として１０００万円を求めたが、議会で減額されていた。

現状、施設を閉鎖するか、改修するかといった方向性は決まっていない。村産業課の担当者は「村民の声を聞き、早急に今後の対応を決めたい」と話した。

村は２７日に住民説明会を開き、今後の温泉施設の在り方について意見を募る。