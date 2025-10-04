『ばけばけ』第6回 貧乏脱出のため結婚を目指すトキだが…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第6回が、6日に放送される。
【写真多数】豪華キャスト32人を紹介！高石あかり、吉沢亮、北川景子、堤真一ら
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第6回のあらすじ
貧乏脱出のため結婚を目指す、トキ（高石あかり）。しかし、チヨ（倉沢杏菜）とせん（安達木乃）と行った恋占いの結果は一人だけ悲惨で…落ち込むトキを励ますため、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）は、お見合い相手探しに奔走する。一方、工場では恋占いの結果通りに、せんの結婚が決まりチヨと雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）が祝福をしていた。それを知ったトキは占いの結果通りの結婚に焦りを覚える。
