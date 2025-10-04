桃月なしこ、露天風呂での撮影も アニメ『不器用な先輩。』と温泉地コラボ「とても気持ちよく楽しい時間を」
モデルで俳優の桃月なしこ（29）が、3日発売の『ヤングガンガン』で表紙を飾った。今回は同誌で連載中の人気漫画『不器用な先輩。』とのコラボ表紙で、21年以降何度も組まれてきた人気企画となっている。同作品は現在、TOKYO MX・BS日テレでアニメ放送もスタートしている。
【写真】ランジェリー姿で美ボディを披露する桃月なしこ
桃月は「前回の掲載が3月だったので、年内に2度も表紙を飾らせていただけてとてもうれしいです」とコメント。「初めてコラボした時は、こんなに何度もご一緒できるとは思っていなかったので、本当に素敵なご縁に感謝しています」と喜びを語った。
撮影は大分県別府市の鉄輪温泉で行われ、キャラクターたちの名前が温泉地に由来していることから、露天風呂での撮影も実現。「とても気持ちよく楽しい時間を過ごすことができました」と振り返った。
さらに、アニメ放送については「漫画を読んでいた時から、キャラクターたちが動いてしゃべったら絶対にかわいいだろうなと思っていた。実際に放送を観たらやっぱりかわいくて、これからの展開がますます楽しみです」と声を弾ませた。
最後に「一年足らずで再び表紙を飾ることができたのは応援してくださる皆さんのおかげです。これからももっと表紙を飾れるよう頑張りますので応援よろしくお願いします」と呼びかけた。
■桃月なしこインタビュー
――ヤングガンガン表紙出演おめでとうございます。
ありがとうございます！前回の掲載が3月だったので、こうして年内に2度も表紙を飾らせていただけたことをとてもうれしく思います。また、今回も「不器用な先輩。」とのコラボになるのですが、初めてご一緒させていただいた時には、こんなに何度もコラボさせていただけるとは思っていなかったので、本当に素敵なご縁に感謝しています。
――今回はどの様な撮影でしたか？
「不器用な先輩。」のアニメ化を記念して、コラボ撮影をさせていただきました。
撮影地は大分県別府市の「鉄輪（かんなわ）」という場所だったのですが、実はキャラクターたちの名前は温泉地に由来しているそうです。そのため、素敵な露天風呂での撮影もあり、とても気持ちよく楽しい時間を過ごすことができました。
――アニメもいよいよ放送がスタートされましたね！
そうなんです！漫画を読んでいた時から「鉄輪さんたちが動いてしゃべったら、絶対にかわいいだろうな」と思っていたので、アニメ化が決まったと聞いた時からずっと楽しみにしていました。実際に放送を観てみたら、やっぱり皆本当に可愛くて、これからの展開がますます楽しみです。
――最後に一言お願いします！
いつも応援ありがとうございます！皆さんが応援してくださるおかげで、このように一年足らずで再び表紙を飾ることができました。これからももっとたくさんの表紙を飾れるよう頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！
【写真】ランジェリー姿で美ボディを披露する桃月なしこ
桃月は「前回の掲載が3月だったので、年内に2度も表紙を飾らせていただけてとてもうれしいです」とコメント。「初めてコラボした時は、こんなに何度もご一緒できるとは思っていなかったので、本当に素敵なご縁に感謝しています」と喜びを語った。
さらに、アニメ放送については「漫画を読んでいた時から、キャラクターたちが動いてしゃべったら絶対にかわいいだろうなと思っていた。実際に放送を観たらやっぱりかわいくて、これからの展開がますます楽しみです」と声を弾ませた。
最後に「一年足らずで再び表紙を飾ることができたのは応援してくださる皆さんのおかげです。これからももっと表紙を飾れるよう頑張りますので応援よろしくお願いします」と呼びかけた。
■桃月なしこインタビュー
――ヤングガンガン表紙出演おめでとうございます。
ありがとうございます！前回の掲載が3月だったので、こうして年内に2度も表紙を飾らせていただけたことをとてもうれしく思います。また、今回も「不器用な先輩。」とのコラボになるのですが、初めてご一緒させていただいた時には、こんなに何度もコラボさせていただけるとは思っていなかったので、本当に素敵なご縁に感謝しています。
――今回はどの様な撮影でしたか？
「不器用な先輩。」のアニメ化を記念して、コラボ撮影をさせていただきました。
撮影地は大分県別府市の「鉄輪（かんなわ）」という場所だったのですが、実はキャラクターたちの名前は温泉地に由来しているそうです。そのため、素敵な露天風呂での撮影もあり、とても気持ちよく楽しい時間を過ごすことができました。
――アニメもいよいよ放送がスタートされましたね！
そうなんです！漫画を読んでいた時から「鉄輪さんたちが動いてしゃべったら、絶対にかわいいだろうな」と思っていたので、アニメ化が決まったと聞いた時からずっと楽しみにしていました。実際に放送を観てみたら、やっぱり皆本当に可愛くて、これからの展開がますます楽しみです。
――最後に一言お願いします！
いつも応援ありがとうございます！皆さんが応援してくださるおかげで、このように一年足らずで再び表紙を飾ることができました。これからももっとたくさんの表紙を飾れるよう頑張りますので、引き続き応援よろしくお願いします！