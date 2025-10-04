¡ØONE PIECE¡ÙP.O.P¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖàÂë¤ÎÌÜá¥¸¥å¥é¥¥å¡¼¥ë¡¦¥ß¥Û¡¼¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤è¤ê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ SA-LIMITED ¡ÈÂë¤ÎÌÜ¡É ¥¸¥å¥é¥¥å¡¼¥ë¡¦¥ß¥Û¡¼¥¯ Ver.R¡×(19,800±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯5·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖPortrait.Of.Pirates ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ SA-LIMITED ¡ÈÂë¤ÎÌÜ¡É ¥¸¥å¥é¥¥å¡¼¥ë¡¦¥ß¥Û¡¼¥¯ Ver.R¡×(19,800±ß)
À¤³¦Îß·×½Ð²Ù¿ô500Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿P.O.P¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î22¼þÇ¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯ÅÙ¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡¢²¦²¼¼·Éð³¤À©ÅÙ¤ÎÅ±ÇÑ¤ËÈ¼¤¤¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¡õ¥Ð¥®¡¼¤È¤È¤â¤Ë¿·¤¿¤ÊÈÈºáÁÈ¿¥¡ØCROSS GUILD¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¤Î·õ»Î¡ÖàÂë¤ÎÌÜá¥¸¥å¥é¥¥å¡¼¥ë¡¦¥ß¥Û¡¼¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
2013Ç¯¤ËNEO-DX¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·ÀßÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ø¤È¥ê¥Ú¥¤¥ó¥È¡£É½¾ð¤ä°áÁõ¤Ê¤ÉºÙÉô¤ËÅÏ¤Ã¤ÆºÌ¿§¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÂæºÂ¤â¥¢¥¯¥ê¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·µ¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
