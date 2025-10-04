来週の主な予定 植田日銀総裁とパウエルFRB議長 日本実質賃金、FOMC議事録にNZ政策金利 来週の主な予定 植田日銀総裁とパウエルFRB議長 日本実質賃金、FOMC議事録にNZ政策金利

来週の主な予定 植田日銀総裁とパウエルFRB議長 日本実質賃金、FOMC議事録にNZ政策金利



・植田日銀総裁がユーロプラスイベント出席「緩和的な金融環境維持が大切」慎重姿勢維持

・日本実質賃金 前回速報＋0.5%と7カ月ぶりプラス転換するも結局マイナスに下方修正された

・パウエルFRB議長発言、ボウマンFRB副議長とベッセント米財務長官が対談、FOMC議事録も

・NZ中銀政策金利 GDP予想以上の縮小で50bp大幅利下げ観測高まる、OCR今年末2.25%か

・米政府閉鎖長期化が懸念されるも実体経済に影響ないとの見方、フィッチは米格付け当面維持



中国は国慶節・中秋節（6日）に伴い大型連休（9日に取引再開）



4日（土）

自民党総裁選投開票、1回目の投票で過半数を得る候補者がいなかった場合は上位2人による決選投票

※1回目投票結果が14時10分頃、決選投票結果が15時20分頃



5日（日）

OPECプラス会合

英保守党年次大会（マンチェスター、8日まで）



6日（月）

日銀支店長会議、地域経済報告（10月）

NZ経済研究所（NZIER）四半期企業意識調査

ベイリー英中銀総裁、世界投資サミット出席

ラガルドECB総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

デギンドスECB副総裁、KPMG主催会議出席

レーンECBチーフエコノミスト、ECB金融政策会議出席



7日（火）

日本30年利付国債入札（7000億円程度）

中国外貨準備高（9月）

米3年債入札（580億ドル）

米貿易収支（8月）

米NY連銀インフレ期待（9月）

ナーゲル独連銀総裁、討論会参加

ミランFRB理事、政策見通しについて講演（質疑応答あり）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、AIイベント出席

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

香港市場は中秋節翌日のため休場



8日（水）

日本実質賃金（8月）

NZ中銀政策金利

米10年債入札（390億ドル）

米週間原油在庫統計

米FOMC議事録（9月16日-17日開催分）

植田日銀総裁、パリ・ユーロプラス主催イベント出席

ピル英中銀チーフエコノミスト、イベント講演

バーFRB理事、イベント講演

ムサレム・セントルイス連銀総裁、イベント開会挨拶

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント講演

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁とスミス米上院議員、対談



9日（木）

日本5年利付国債入札（2兆4000億円程度）

豪消費者インフレ期待（10月）

ECB議事録（9月10日-11日開催分）

米30年債入札（220億ドル）

新規失業保険申請件数（4日終了週）

ブロック豪中銀総裁、ケント豪中銀総裁補佐、上院経済委員会出席

マン英中銀委員、イベント講演

ビルロワドガロー仏中銀総裁、フィンテックイベント出席

パウエルFRB議長、FRB主催会議開会挨拶（事前収録）

ボウマンFRB副議長、FRB主催会議開会挨拶

ベッセント米財務長官とボウマンFRB副議長、対談

ボウマンFRB副議長、FRB主催会議閉会挨拶

バーFRB理事、経済会議出席

バーFRB理事、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、イベント出席

ロジャース加中銀上級副総裁、講演

ユーロ圏財務相会合



10日（金）

日本国内企業物価指数（9月）

カナダ雇用統計（9月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（10月）

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済とテクノロジーについて講演

グールズビー・シカゴ連銀総裁、イベント開会挨拶（質疑応答なし）

ムサレム・セントルイス連銀総裁、米経済および金融政策について講演（質疑応答あり）

EU財務相理事会

独立国家共同体（CIS）首脳会議

北朝鮮朝鮮労働党創建記念日



11日（土）

カザークス・ラトビア中銀総裁、会議「関税、保護主義、地政学リスク」講演



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

