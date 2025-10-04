為替相場まとめ９月２９日から１０月３日の週
２９日からの週は、米連邦政府機関の閉鎖リスクが主要な材料となり、全体的にドル安・円高傾向がみられた。特に２９日から３０日にかけては、米国の財政協議難航と政府機関の一部閉鎖が現実味を帯びたことをきっかけにドル売りが加速、ドル円は149円台半ばから146円台へと大きく下落した。この過程で、内田日銀副総裁から利上げを示唆する発言や、日本国債利回り上昇を受け円買いも強まった。米政府機関の閉鎖長期化懸念が強く、主要経済指標の発表延期や市場流動性低下といった不透明要素がリスク回避の円買いを誘発する面もあった。一方、欧州ではインフレ加速を背景にＥＣＢの据え置き観測が根強く、ユーロ買いが対ポンドなどで優勢だった。１０月２日以降は、米新規失業保険申請件数や米雇用統計といった重要経済指標の発表延期により、市場は材料難から方向感を欠いた展開となった。週末の植田日銀総裁の講演では、早期利上げに慎重な論調がみられ、円売りが入る場面もあった。来週にかけて、米政府機関閉鎖の早期解消の有無や経済指標発表の再開が焦点となろう。
（２９日）
東京市場は、ドル売りが優勢。米連邦政府機関閉鎖リスクを背景にドル売りが加速した。ドル円は149円台半ばからじりじりと下げている。共和党と民主党の予算協議が難航していることで、１０月１日から一部の政府機関閉鎖が現実味を帯びている。共和党下院はつなぎ予算を可決したが、上院で否決され、民主党はメディケイド削減撤廃を要求。上院の議席構成上、合意形成は容易ではない。ユーロドルやポンドドルはドル安で上昇する一方、リスク回避の円買いによりユーロ円やポンド円は軟調に推移している。ドル円は午後に148円台後半まで押し戻され、引き続き政治情勢に警戒感が強い。
ロンドン市場は、東京市場からの流れを引き継ぎ、米政府機関閉鎖懸念を背景にドル売りが優勢となった。ドル円は148.47付近へ下落し、ユーロドルやポンドドルは上昇した。しかし、クリーブランド連銀のハマック総裁が、高インフレ継続の懸念から利下げ時期はまだ先であると示唆したことで、ドル売りは一時的に一服した。一方、円高圧力は継続しており、ユーロ円は173.99付近、ポンド円は199.51付近まで安値を広げた。これは、東京午後の野口日銀審議委員による金融政策調整に関する発言が追加利上げ観測を呼び、ロンドン市場にかけて円高の動きを強めたことが背景にある。現在の為替相場は、日米の金融政策の不透明感と米政府機関閉鎖懸念に大きく左右されている状況だ。欧州株や米株先物は落ち着いた推移を見せている。
ＮＹ市場では、ドル売りが強まっている。ドル円は148円台半ばに下落した。先週の150円台への動きは一旦後退している。主なドル下落の要因は、米政府機関閉鎖への懸念である。9月30日の会計年度末を前に、つなぎ予算案の可決が見通せず、10月1日からの閉鎖リスクが高まっている。閉鎖となれば、10月3日の米雇用統計発表延期など、FRBの利下げサイクル織り込みに影響が出るとの懸念もある。ドル円には、日銀の利上げ期待による円高圧力も加わった。利上げに慎重と見られていた野口審議委員が「政策金利調整の必要性が高まっている」と発言したことで、市場では10月利上げの可能性が上昇している。ユーロドルは1.17ドル台半ばに戻し、ポンドドルも1.34ドル台半ばまで上昇したが、これらは主にドル安に影響された動きである。ポンド円は、ドル円下落と円高で199円台に下落し、200円台を維持できなかった。
（３０日)
東京市場は、ドル安・円高の動き。ドル円は、前日のドル安・円高を引き継ぎ148.50付近でスタートした。朝方は一時148.84を付けたものの、昼過ぎからドル安・円高が広がった。午後のドル円下落の主因は二つある。一つは、米政府機関閉鎖の可能性の高まりによる米国の混乱警戒でのドル売り。もう一つは、日本国債利回り上昇に伴う円買いだ。本日実施された2年利付国債入札の需要が低調だったことで、金融機関による日銀の早期利上げ観測が強まり、円買いを誘発した。この結果、ドル円は148.17まで下落した。ユーロドルは1.1740、ポンドドルは1.3447まで上昇するなど、対ドルでドル安が優勢となった。一方、クロス円は、対ドルでの各通貨買いにもかかわらず、日本の利上げ期待による円買いの勢いが勝った。ユーロ円は173円台へ、ポンド円は199.17付近まで下落した。
