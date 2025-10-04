柔らか調理のコツも！低価格＆ヘルシー食材が大変身「鶏むねステーキ」がガッツリ絶品

やっぱり頼れる鶏むね肉！

家計の強い味方と言えば、鶏むね肉。リーズナブルだから、ヘビロテしている方も多いかもしれませんね。鶏むね肉は少しパサつくのが難点ですが、調理法を少し工夫するだけでその悩みが解消！美味しくてジューシーなステーキに大変身しちゃうんです。

今回は柔らか調理のコツ＋絶品レシピをご紹介！これを知ったら、もう他のステーキには戻れないかも！？



パサつきを防ぐポイントとは？

パサつきやすい鶏むね肉を柔らかく仕上げるコツは、片栗粉をまぶしたり、砂糖やお酒など下味をつけこんでおいてから焼くこと。どれも手軽なテクなので、ぜひ試してみてくださいね！



しっかりめの味付けがクセになる！

コッテリして美味

レモンわさびでサッパリと

チーズ＋ジェノベーゼでイタリアンテイストに

いかがですか？やりくりを考えると、毎日豪華にステーキ！というワケにはいかないけれど、かといっていかにも節約してます！というおかずも、なんだかひもじい感じがして嫌ですよね。その点、今回ご紹介したレシピなら、リーズナブルなのに豪華に見えて、しかもガッツリ食べられてお腹もいっぱいに。家族もきっと大満足してくれるはずですよ。これは試す価値あり！