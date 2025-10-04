残り6試合となっているサッカーJ1リーグは、3日（金）に第33節の1試合が行われました。

この日は、J1残留争いにいる19位湘南ベルマーレと16位東京ヴェルディが対戦。湘南はすでに残留圏内17位横浜F・マリノスとは勝ち点6差。J1残留に向けては、是が非でも勝利が求められる一戦となりました。

0−0で迎えた後半に均衡を破ったのは東京V。右クロスから染野唯月選手がヘディングでネットを揺らし先制。湘南は反撃も及ばず0−1の敗戦。湘南はこれで、5月11日から17試合勝利なしとなる泥沼の7連敗。2018年から今季で8シーズン目となったJ1ですが、残留は極めて難しい状況に立たされています。

一方の東京ヴェルディは、3試合ぶりの勝利で勝ち点を39に伸ばし14位浮上。J1残留を争うライバルとの直接対決を制し、残留に向けて大きな勝利となりました。4日（土）には、J1第33節の8試合が開催されます。

【J1第33節】

◆東京V 1−0 湘南（レモンガススタジアム平塚、3日）

得点【東京V】染野唯月（後半10分）

◆清水 − FC東京（IAIスタジアム日本平、4日）

◆名古屋 − C大阪（豊田スタジアム、4日）

◆新潟 − 岡山（デンカビッグスワンスタジアム、4日）

◆福岡 − 横浜FC（ベスト電器スタジアム、4日）

◆広島 − 町田（エディオンピースウイング広島、4日）

◆浦和 − 神戸（埼玉スタジアム2OO2、4日）

◆柏 − 横浜FM（三協フロンテア柏スタジアム、4日）

◆京都 − 川崎F（サンガスタジアム by KYOCERA、4日）

◆鹿島 − G大阪（メルカリスタジアム、5日）