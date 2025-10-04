【小僧寿し】1貫あたり59円になるセットも！ボリューム満点でお値打ち価格の「秋のメガギガ祭」開催《土日祝限定》

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年10月4日、5日、11日、12日、13日の5日間限定で「秋のメガギガ祭」を開催します。

食べ応え抜群＆お得価格の人気企画

ひとりでおなかいっぱい堪能するもよし、みんなで楽しくシェアするもよしの"メガ盛・ギガ盛"商品が、土日祝限定で登場します。

・ギガ盛 30貫

圧巻の30貫入りで、これぞまさに"ギガ"盛り！人気ネタ15種類をおなかいっぱい楽しむことができます。一人前の商品ですが、みんなでシェアするのもおすすめです。

価格は1933円。

・メガ盛 18貫

一貫あたり約59円！ 17種類の多彩なネタを堪能できる盛り合わせです。

価格は1078円。

・メガ得海鮮丼

人気の丼は、ネタ16種にシャリ大盛のメガサイズで登場します。

価格は950円。

実施店舗やフェアの詳細は公式サイトから確認できます。

一部地域や店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。各店舗の準備数がなくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部