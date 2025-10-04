

人気料理家・有元葉子さんが、初めてのひとり旅で訪れた秋のパリの様子をお届けします（画像：『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』）

【写真で見る】50代で初ひとり旅――老舗の「サロン・ド・テ」でのひとコマ

ベトナムにイタリアに、人気料理家の有元葉子さんが語る“おいしい話”に触発されて旅に出たという人は数多くいるのではないでしょうか。実は「私の仕事人生、旅人生がスタートしたのは50代からでした」と有元さん自身は語ります。

子育てが落ち着いてきて、旅に出るのは今だと出かけた秋のパリ。家を持つまでにいたったイタリアで一枚ずつ集めてきたヴィンテージのリネン。本当にいいものづくりとは何かを問いかけてくるブルネロクチネリのブラウス……。

世界中を巡った旅の記憶からは、「どうしたら自分を使い切れるかをいつも考えている」と語る有元葉子さんの人生観が垣間見えます。これから先、何を大切にして、何を楽しみとして生きていくか。ヒントにあふれたエールのような有元さんの新著『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』よりお届けします。

今回の舞台は、50代にして初のひとり旅で訪れた秋のパリです。

秋のパリ、初めてのひとり旅

自他ともに認める旅好きですが、本格的に旅をするようになったのは、子どもたちの手が離れてからです。食事やお弁当はもちろん、3時のおやつも毎日作り、家には毎日のように娘たちのお友だちが遊びに来て、にぎやかで慌ただしい日々を送っていました。

毎日やることがいっぱいの専業主婦の生活が終わったのが、50歳前後。それからなのです。今に至る仕事人生、旅人生がスタートしたのは。

海外旅行の経験がなかったわけではないですが、行きたいときに、行きたい場所に、ポンとひとりで飛んでいける自由気ままさこそが、旅の醍醐味だと思っていました。つまり、私はひとり旅をしたかったのです。娘たちが食べるものは自分たちでなんとかできるわね、という年齢になったときに、ついに実行しました。

行き先はパリ。でも、実はどこでもよかった。ひとりで、知らない街をあてもなく歩いたり、いろいろなものを見たり、おいしそうな地元のものを食べたり……をしたかっただけですから。ジヴェルニーのモネの庭を見てみたいと思っていて、パリからジヴェルニーへは日帰りで行けるので、それでパリを選んだのだと思います。

当時はまだ、個人旅行は少数派の時代。だけど、パック旅行は眼中になし。どうやってパリのホテルを予約したのか、今となっては自分でもよくわからず、はっきりとは覚えていません。1990年代初頭は今みたいにインターネットが普及していなかったので、メールで予約したわけでもないし。そもそもホテルの情報を何で得たのだったか……。

宿泊場所の決め方

ちなみに私はいわゆる観光名所など、みんなが行くところへはなるべく行きません。

宿泊も、有名ホテルや大ホテルを避けて、街中の便利な場所だけれど、ちょっと裏手にあって静かで、そこそこ高級ではあるけれど、ひとりで泊まっても居心地がよく、朝ごはんがおいしい。そんな宿が理想です。今でもこの基準は揺るぎなくて、国内でも海外でも宿に求めるものは一緒です。

初めてのひとり旅のパリで泊まったのは、ルーブル美術館の近くの小さなホテルでした。たぶんアタリをつけて、日本から自分で電話かファックスで予約したのだと思います。覚えたての拙いフランス語でがんばって予約したのか、それとも英語だったのか、すっかり忘れています。でも、まあ、予約できていたわけです。

季節は秋でした。2週間ぐらい、同じホテルに滞在して、街をぐるぐる歩き回りました。どこに行こうとも決めずに、今日はあっちのほうへ歩いて行ってみようとか、地下鉄に乗ってみようとか。

取り立てて何をするわけではないけれど、何を見ても新鮮で面白くて、ワクワクしっぱなし。ひとりでいることが、こんなにワクワクするだなんて思いもよりませんでした。

主婦、母親という立場は、家族のことが第一で、常に自分以外の人の予定で動いています。それがトランクを持って家を出たとたんに、空港でも飛行機の中でも、降り立った初めての国の初めての街でも、ずっとひとり。どちらへ歩き出そうか、このカフェに入ってみようか、向こうから来るあの人に道を聞いてみようか、明日は何時に起きようか……。

何から何まで自分ひとりで、自分の都合で好きに決められるのです。自由、解放感。長らく味わっていなかった新鮮な空気を胸いっぱいに吸って、体の隅々まで解き放たれていく感覚。初めてのひとり旅は感動的でした。

それ以来、すっかり病みつきになって、ずっと、ひとり旅をしています。もちろん何人もで出かける旅も好きです。グループ旅行は同行者とおしゃべりをしたり、同じ風景や食べものを一緒に味わう楽しみがあります。

ひとり旅では、旅先で地元の人や同じ旅人と話をします。だから知らない土地や人々のことがよくわかる。ひとりとグループとでは、旅の楽しみ方がまったく違います。だから私はひとり旅もしたいのです。

フライトのキャンセルやロストバゲージは今や20回を超え、スリにあったことも昔はありました。でも、行方不明だったトランクが、旅先のホテルに届けられた瞬間は「ああ、よかった」と純粋にすごくうれしい。

もしも見つからなかったら、この街で使うものを調達しなければ……なんて考えていたわけですから、「やれやれ、届いてよかったね」と、その夜はぐっすり眠れます。リスボンでは届けてもらえず、空港まで受け取りに行ったりもしましたが、ともあれ手元に戻れば一件落着です。

普段ならあたりまえのことも、旅先ではとてもありがたいことに感じられます。時間通りに電車が出発するだけで「よし！」と、大事をひとつクリアできたみたいな、自分が一歩前進したような。

ひとり旅にドキドキはつきものですが、良いことばかりの旅よりも、少々の不安や危険が伴った旅のほうが、案外記憶に残るものです。そして、たいていのことはなんとかなるのです。

ひとりで旅することは、ひとりで生きることにもつながる。そう思います。自由にやりたかったら、自分でなんとかする。自分で責任をとる。時には誰かに力を貸してもらうけれど、それも自分の力量のうちです。便利な日本で暮らしていると忘れがちな、生きるための動物的なカンや基本的な力が、ひとり旅をすると養われる気がします。

甘いお菓子よりも、シャンパーニュとサーモントースト

初めてのパリでは、もちろんカフェめぐりもしました。紅茶専門店のマリアージュ フレールは、今でこそ日本にもいくつも店舗がありますが、当時は知る人ぞ知る店。果物や植物で香りづけをした独特の茶葉を揃えていて、エキゾチックな雰囲気で……という情報をどこからか得ていたのでしょう。興味津々です。

マリアージュ フレールで、私は初めてスコーンというものを食べました。名前は知っていたけれど、「スコーンとはこういうものか」って。そんな時代だったのです。おいしかったのですが、スコーンはイギリスの伝統的なお菓子だということをのちに知りました。そのスコーンはイギリスのものより、だいぶ小さなものでした。

食べたり飲んだりしたものよりも、マリアージュ フレールで心動かされたのは内装です。床が砂でできていたのです。「素敵」と思いました。店はオープンな造りではないけれど、床が砂で、植物がたくさんあって、なんともいえず異国的な雰囲気なのです。ちょっとエスニックな香りの紅茶に、そのインテリアはぴったりです。

「私も自分の家の床を砂にしようかな」なんて思ったりして。「いやいや掃除が大変ね」って。お茶を飲みながら、そんなことを思っていました。この店で買ったものは、ジャスミンティーの香りのキャンドル。以来、見つけるとこのキャンドルを買うようになって、わが家の香りとなりました。

ひとり旅は五感を働かせるのにとにかく忙しい





食べるものはもちろんのこと、建築やインテリア、そこで使われている道具や地元の人たちの暮らしぶりなど、海外では見るべきものがたくさんあります。私は食―住―衣と興味があるので、初めてのひとり旅は五感を働かせるのにとにかく忙しい。

モンブランで有名な老舗のサロン・ド・テへ行ったときのこと。行ってはみたものの、実は子どもの頃から甘いものがあまり得意ではなく、メニューを開いてちょっと困惑しました。

名物のお菓子は私には甘すぎるだろうし、ボリュームがありすぎて持て余すこと間違いなし。

どうしようかな……とまわりを見ると、大きな甘いお菓子を食べながら、甘そうなホットチョコレートを飲んだりしている。よく甘い飲みものと甘いお菓子を一緒に口に入れられるわね……と驚いていると、店の中でただひとり、周囲とは別のことをしている老婦人が目に留まりました。



老舗の「サロン・ド・テ」でのひとコマ（画像：『旅の記憶 おいしいもの、美しいもの、大切なものに出会いに』）

その人は私と同じくひとりでテーブルにいて、シャンパーニュのグラスを片手に、スモークサーモンののった薄いトーストをおいしそうに食べている。「あ、私もあっちだわ」と、同じものを注文しました。

昼下がりの老舗のサロン・ド・テ。運ばれてきたお皿には、香ばしく焼いた熱々の薄いトーストに、ひんやり冷たい大きなサーモンがのっています。軽く燻製されたサーモンの脂のうまみが口の中でとろけて、そのあとに冷たいシャンパーニュが喉を落ちていく心地よさ。

このコンビネーションは、パリのマダムや、人生の折り返し地点にいる私のような、充分に生きてきた年齢だからこそ、味わえるおいしさ。そんな気がしました。以来、シャンパーニュとサーモンのトーストの組み合わせを、家でも楽しんでいます。おいしいものと共にある、旅の思い出のワンシーンです。

撮影／青砥茂樹

構成（書籍）／白江亜古

（有元 葉子 ： 料理家）