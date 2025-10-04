１０月４日放送【シューイチ★セブン】来園者７５人に楽しみ方を聞いてきた！ディズニー・ハロウィーン満喫ウオッチング
週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」
今回は、秋の東京ディズニーリゾートの名物イベント
「ディズニー・ハロウィーン」特集！
今しかできない“仮装”に本気で取り組むゲストや
今年初開催のイベントの楽しみ方を徹底調査します！
《出演》
吉川ひより（超ときめき♡宣伝部／シューイチ★セブンリポーター）
辻岡義堂（日本テレビアナウンサー）
《紹介した内容》
☆秋のスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」
期間：2025年9月17日(水)〜10月31日(金)
全身仮装可能期間：9月16日(火)〜9月30日(火)
10月16日(木)〜10月31日(金)
※10月1日(水)〜10月15日(水)は全身仮装対象外
★ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”
場所：東京ディズニーランド シンデレラ城前 パレードルート
【イベント】
★ラソス・デ・ラ・ファミリア
場所：東京ディズニーシー ロストリバーデルタ
期間：2025年 9月17日(水)〜11月2日(日)
→初めての「リメンバー・ミー」を題材としたイベント
★アトモスフィア・エンターテイメント
場所：プエンテ・ブエナ・ヴィスタ周辺
【グッズ】
★カチューシャ 2400円
★ベレー帽 3200円
★ぬいぐるみバッジ 2400円
【グルメ】
★ハロウィーンサンデー
（パンプキンソフトクリーム＆チュロス） 850円
※グッズおよびグルメは品切れや金額、内容などが変更になる場合があります