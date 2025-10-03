「ヨーグルト」が体にいい理由、説明できますか? 美肌･安眠効果もあることはご存じですか?

ヨーグルトが持つ健康効果について、管理栄養士の森さんに解説してもらいました。カルシウムはもちろんビタミンA、ビタミンB1・B2にはどのような効果があるのでしょうか。

監修管理栄養士：

森 浩子（管理栄養士）

栄養士・管理栄養士歴25年、特別養護老人ホーム、保育所給食、行政栄養士など幅広く経験。実際に調理現場にも長く立ち多職種の方々と一緒に働いた経験をいかして活動中。

編集部

体にいいとされるヨーグルトですが、どのような栄養素が含まれているのでしょうか？

森さん

牛乳から作られるヨーグルトには、良質なタンパク質やカルシウムが豊富に含まれています。ほか、ビタミンA、B1、B2も含まれています。

編集部

ヨーグルトを食べることによって得られる健康効果はどのようなものがありますか？

森さん

ヨーグルトに含まれているタンパク質は筋肉や皮膚、髪を作るもとにもなっており、ホルモンの材料にもなることから、私たちの体にとってとても大切な栄養素です。また、カルシウムは骨の材料にもなっており、不足すると骨が脆くなる骨粗しょう症を招きます。

編集部

ビタミンの健康効果についても教えてください。

森さん

プレーンヨーグルトに含まれているビタミンAには、皮膚や目の粘膜を健康に保ったり、抵抗力を高めたりする働きがあります。また、ビタミンB1は不足すると疲労感や食欲不振を引き起こすので、活動量の多い人はしっかりと取る必要のある栄養素です。発育のビタミンとも呼ばれるビタミンB2は、皮膚や髪、爪の再生にも関与し、成長期の子どもに欠かすことができません。これ以外にも、ヨーグルトは乳酸菌やビフィズス菌を含んでいることから腸内環境を整え、内臓脂肪を減少させたり免疫力を高めたリする効果などもあります。

編集部

たくさんの効果があるのですね。ほかにも美肌効果や安眠効果などもあると聞きますが、それはどうしてでしょうか？

森さん

ヨーグルトを食べることで腸内の善玉菌が増え、美肌効果をもつビタミンB群が生成されやすくなると言われています。また、先ほどお話したように、整腸作用があることから便秘も解消され、肌荒れなども起きにくくなります。そしてカルシウムはイライラしたり、緊張のような神経の興奮を押さえたりする作用があることから、安眠につながると言われています。このようにヨーグルトを食べることで得られる健康効果はたくさんあります。

