パ・リーグのレギュラーシーズンは残り4試合となり、タイトル争いも佳境となっています。

投手タイトルでは、2年連続のリーグ優勝を果たしたソフトバンク投手陣がトップをキープ。防御率では、昨季も同タイトルを獲得したモイネロ投手が首位につけ、13勝以上の投手が対象となる最高勝率では大関友久投手が首位に立っています。さらに中継ぎ部門では松本裕樹投手が自身初のタイトルを確定させています。日本ハムの最終戦となる4日のロッテ戦に先発する伊藤大海投手は、すでに勝利数と奪三振数で1位。記録をどこまで伸ばせるか注目です。またセーブ数では西武・平良海馬投手がトップに立っています。これをソフトバンク・杉山一樹投手が1セーブ差で追っていますが、ソフトバンクは残り1試合のため、上回ることは不可能となっています。

打撃タイトルでは、日本ハムのレイエス選手が本塁打と打点で2位に大差をつけてトップに立っています。また首位打者争いでは、自身初の規定打席に到達したソフトバンク・牧原大成選手が、リーグ唯一の3割超えでトップ。育成出身の牧原選手が首位打者を獲得すると、NPB史上初の出来事となります。安打数では、トップの楽天・村林一輝選手が2位を3本差に突き放しました。2位・日本ハムの清宮幸太郎選手は4日が最終戦となっており、躍動にも注目です。

【パ・リーグ投手成績】※10月4日の試合前時点

▼防御率

1位：モイネロ（ソフトバンク）1.46

2位：北山亘基（日本ハム）1.63

3位：大関友久（ソフトバンク）1.66

▼勝率（13勝以上）

1位：大関友久（ソフトバンク）.722

2位：伊藤大海（日本ハム）.667

3位：有原航平（ソフトバンク）.591

▼勝利数

1位：伊藤大海（日本ハム）14勝

2位：大関友久（ソフトバンク）13勝

2位：有原航平（ソフトバンク）13勝

▼セーブ

1位：平良海馬（西武）31

2位：杉山一樹（ソフトバンク）30

3位：マチャド（オリックス）28

▼ホールドポイント

1位：松本裕樹（ソフトバンク）44

2位：甲斐野央（西武）35

2位：ペルドモ（オリックス）35

▼奪三振

1位：伊藤大海（日本ハム）189

2位：今井達也（西武）178

3位：モイネロ（ソフトバンク）172

【パ・リーグ打撃成績】※10月4日の試合前時点

▼打率

1位：牧原大成（ソフトバンク）.304

2位：柳町達（ソフトバンク）.292

3位：村林一輝（楽天）.285

▼安打数

1位：村林一輝（楽天）144

2位：清宮幸太郎（日本ハム）141

2位：ネビン（西武）141 ※帰国のためシーズン終了

▼本塁打数

1位：レイエス（日本ハム）32

2位：山川穂高（ソフトバンク）22

3位：ネビン（西武）21 ※帰国のためシーズン終了

▼打点

1位：レイエス（日本ハム）90

2位：清宮幸太郎（日本ハム）65

3位：ネビン（西武）63 ※帰国のためシーズン終了

▼出塁率

1位：柳町達（ソフトバンク）.382

2位：レイエス（日本ハム）.347

3位：ネビン（西武）.346 ※帰国のためシーズン終了

▼盗塁1位：周東佑京（ソフトバンク）352位：小深田大翔（楽天）283位：五十幡亮汰（日本ハム）253位：西川愛也（西武）25