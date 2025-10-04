Amazonプライム感謝祭、先行セールから本命商品が勢揃いしてる
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日(土)0時から10月6日(月)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
本記事では、Apple（アップル）の「2024 Mac mini」やAnker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4 Pro」、SanDisk（サンディスク）のmicroSDカード 1.5TB「SDSQUAC-1T50-GH3MA 」など、まず最初にチェックしたい本命商品をピックアップしました。
Apple製品はガチで狙い目。M4 Mac miniやM2 MacBook Air、AirPods Maxも超特価です
Apple 2024 Mac mini
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ: Apple Intelligence のために設計、24GBユニファイドメモリ、 512GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
148,545円
Amazonで見るPR
2022 13インチMacBook Air (M2)
Apple 2022 13インチMacBook Air: 16GBユニファイドメモリ, 8コアCPUと10コアGPUを搭載したApple M2チップ, 1TB SSD, USキーボード - スターライト
214,800円
Amazonで見るPR
2024 13 インチiPad Air (M2)
Apple 2024 13 インチiPad Air (M2): Liquid Retina ディスプレイ、256GB、横向きの 12MP フロントカメラ/12MP バックカメラ、Wi-Fi 6E、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ
136,800円
Amazonで見るPR
AirPods 4
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhoneで簡単に設定
20,919円
Amazonで見るPR
コスパで選ぶならXiaomiが正解、定番から新商品までしっかり値引きされてます
REDMI Pad 2 Pro
シャオミ(Xiaomi) タブレット REDMI Pad 2 Pro 6GB+128GB 2.5K 120Hz 大型12.1インチディスプレ Dolby Atmos対応 12000mAh 大容量バッテリー リバース充電対応 Snapdragon 7s Gen 4チップ 2TBまで拡張 Xiaomi相互接続機能対応 軽量 エンターテインメント 子供用にも 日本語版 グラファイトグレー
35,982円
Amazonで見るPR
POCO F7
Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー
48,980円
Amazonで見るPR
チューナーレステレビ 43インチ 4K A Pro 2026シリーズ
シャオミ(Xiaomi) チューナーレステレビ 43インチ 4K 液晶 量子ドット(QLED) HDR10+ Google TV搭載 スマートテレビ Dolby Atmos HDMIポート有 モニター接続可能 MEMC OK Google 音声検索 グーグルキャスト Airplay ネット動画対応 低ブルーライト VESA規格 フルスクリーン 超薄型 A Pro 2026シリーズ
34,800円
Amazonで見るPR
33W Power Bank 10000
Xiaomi 33W Power Bank 10000 ブルー USB-Cケーブル内蔵 大容量 小型 Type-C 双方向急速充電 最大33W出力 3台デバイス同時充電可能 PSE技術適合 iPhone/Android対応 低電流充電対応 安全回路保護 旅行/出張/アウトドア/キャンプ/停電対策
3,080円
Amazonで見るPR
Ankerから定番のオーディオ機器やモバイルバッテリー、ロボット掃除機まで軒並みセール特価中
Soundcore Liberty 4 Pro
Anker Soundcore Liberty 4 Pro（Bluetooth 5.3）【カナル型完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / A.C.A.A 4.0 / ハイレゾ/感圧 & スワイプセンサー搭載/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
19,990円
Amazonで見るPR
Soundcore 2
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
5,990円
Amazonで見るPR
Smart Pouch Supported by KOKUYO
Anker Smart Pouch Supported by KOKUYO コンパクトポーチ トラベルガジェットポーチ ガジェットポーチ バック 旅行 出張 収納 小物入れCompact
3,980円
Amazonで見るPR
Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル) 10000mAh 45W出力 / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/巻取り式ケーブル/iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / iPhone Air/Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
6,990円
Amazonで見るPR
Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN)
Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) (USB PD 充電器 USB-A & USB-C) iPad iPhone 17シリーズ MacBook Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
19,990円
Amazonで見るPR
Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機)
Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機) 【加圧式デュアル回転モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/毛絡み除去システム/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング 掃除経路確認/AIカメラ搭載 障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止】ブラック
99,990円
Amazonで見るPR
Fire HDタブレットやKindle Paperwhiteなど、Amazonデバイスが多数セール価格で登場
Fire HD 8
Amazon Fire HD 8 タブレット - 持ち運びに便利な８インチ、外出先で動画もマンガも - 64GB ブラック
17,980円
Amazonで見るPR
Fire TV Stick 4K Max(マックス)
Amazon Fire TV Stick 4K Max(マックス) | Fire TV Stick史上最もパワフル | ストリーミングメディアプレイヤー
12,980円
Amazonで見るPR
Echo Dot (エコードット) 第5世代
Echo Dot (エコードット) 第5世代 - Alexa、センサー搭載、鮮やかなサウンド｜チャコール
7,480円
Amazonで見るPR
Kindle Paperwhite
Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック
27,980円
Amazonで見るPR
サンディスクのSDカードや外付けSSDなど、ストレージを買い足すなら今がおすすめ
microSD カード 1.5TB SDSQUAC-1T50-GH3MA
【 サンディスク 正規品 】SanDisk microSD カード 1.5TB UHS-I U1 Class10 Nintendo Switch メーカー動作確認済 Ultra SDSQUAC-1T50-GH3MA 簡易デザインパッケージ10年間限定保証
15,712円
Amazonで見るPR
SSD 外付け 1TB SDSSDE61-1T00-GH25
【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
19,980円
Amazonで見るPR
SDカード 128GB SDSDUNB-128G-GH3NN
【 サンディスク 正規品 】 SanDisk SDカード 128GB SDXC Class10 UHS-I 読取り最大140MB/s SanDisk Ultra SDSDUNB-128G-GH3NN 新パッケージ
1,727円
Amazonで見るPR
コールマンの高機能なキャンプグッズが勢揃い。アウトドアを楽しむなら必携アイテムですよ
インフィニティチェア
コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア リクライニング 折りたたみ 3秒設営 折りたたみ キャンプ 耐荷重100kg 簡単設営 リクライニング機能 コンパクト収納 持ち運び可能
11,800円
Amazonで見るPR
エクストリームクーラー
Coleman(コールマン) 【Amazon.co.jp限定】クーラーボックス エクストリームクーラー 28QT 約26L アイスシルバー 2000033554 アウトドア キャンプ ピクニック 部活 釣り 極厚断熱材 フタにも断熱材 26L 防災 ソロキャンプ
6,980円
Amazonで見るPR
テント ツーリングドーム ST
Coleman(コールマン) テント ツーリングドーム ST 1~2人用 キャンプ アウトドア フェス 収納 コンパクト 簡単設営 カンガルーテント ソロキャンプ
15,744円
Amazonで見るPR
サングラス CL01-1
Coleman(コールマン) サングラス CL01-1
1,291円
Amazonで見るPR
バスルームラックやヘアーアイロンホルダーなど、山崎実業の収納アイテムで毎日の生活が少し便利に
マグネット バスルーム ラック 4237
山崎実業(Yamazaki) マグネット バスルーム ラック ワイド ホワイト 約W28XD9.5XH8cm ミスト 浴室ラック 浴室収納 フック付き 4237
1,506円
Amazonで見るPR
ドライヤー & ヘアーアイロンホルダー 7594
山崎実業(Yamazaki) ドライヤー & ヘアーアイロンホルダー ブラック 約W16×D8.5×H14cm ボーテス ドライヤーホルダー ヘアアイロン収納 7594
1,141円
Amazonで見るPR
シンク下 伸縮 鍋蓋 & フライパンスタンド 3965
山崎実業(Yamazaki) シンク下 伸縮 鍋蓋 & フライパンスタンド ホワイト 約W45~82×D20×H17.5cm プレート Plate キッチン収納 持ち手置き付 3965
2,120円
Amazonで見るPR
豊富なカフェメニューがワンボタンで楽しめる、De'longhiの全自動コーヒーマシンやエスプレッソメーカーに手が届く！
全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B
De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン マグニフィカS ECAM22112B コーヒーメーカー 全2メニュー カフェジャポーネ搭載 アイスコーヒー 豆から挽きたて 簡単お手入れ 手動ミルクフロッサー ブラック デロンギファミリー登録で3年保証
69,800円
Amazonで見るPR
全自動コーヒーマシン エレッタカプチーノEVO ECAM46860W
De’Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン エレッタカプチーノEVO ECAM46860W コーヒーメーカー エスプレッソマシン 全12メニュー 6ミルクメニュー ラテクレマ カフェジャポーネ搭載 自動ミルクフロッサー [ホワイト] デロンギファミリー登録で3年保証
236,914円
Amazonで見るPR
エスプレッソメーカー スティローザ EC235J-W
De'Longhiエスプレッソメーカー スティローザ EC235J-W カプチーノ ラテアート エスプレッソマシン ステンレス製ミルクフロッサー スタイリッシュ エントリーモデル [ホワイト] ファミリー登録で3年保証
22,800円
Amazonで見るPR
そのままレンチンできるイワキの耐熱ガラス容器もお忘れなく！
耐熱ガラス 保存容器 パック&レンジ F-PRN7-UCL
iwaki(イワキ) 耐熱ガラス 保存容器 アーバンクリア 7個セット パック&レンジ F-PRN7-UCL
3,980円
Amazonで見るPR
保存容器 パック&レンジ N3248-W
iwaki イワキ 保存容器 パック&レンジ 浅型 L 大 1.2L ホワイト 冷凍 オーブン レンジ 可能 N3248-W
1,472円
Amazonで見るPR
＞＞Amazonプライム感謝祭先行セールの対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年10月4日0時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:｢Amazonプライム感謝祭先行セール」