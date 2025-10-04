映画『フィールド・オブ・ドリームス』で主人公の農場主レイ・キンセラは謎の声を3度聞く。「それをつくれば、彼はやって来る」でトウモロコシ畑に野球場をつくった。「彼の痛みをいやせ」で作家テレンス・マン（原作ではJ・D・サリンジャー）に会う。「やり遂げるのだ」と聞いて、大リーグでわずか1イニングだけ守ったアーチー“ムーンライト”グラハムに会い、夢に描いたときが訪れる。

字幕の「やり遂げるのだ」は英語で「Go the distance」だった。最後までやり抜くといった意味だ。

いま、甲子園球場6号門近くの壁、メモリアルウォールに「GO THE DISTANCE」と大書された看板が掛かっている。「最後まで突っ走れ！」と日本語が添えられている。

ウォールの看板はその時々の状況に合わせ、掛け替えている。今回の「最後まで――」は夏の長期ロード終盤、8月26日に掛けられた。当時すでにマジック14で優勝が秒読みに入っていた。いずれ迎える歓喜の時と、さらにその後のクライマックスシリーズ（CS）、日本シリーズに向けても使える文言だった。

前夜のレギュラーシーズン最終戦の後も電光板に映し出された。甲子園で開催するCSファイナルステージで入場者にプレゼントする応援フラッグやポスターにも「最後まで――」が使われる。

広報部長・大西邦佳によると、毎年秋、ポストシーズンゲームに向けたキャッチコピーを営業部で作成している。優勝した一昨年は「VAMOS！」、2位でCSに臨む昨年は「GOES ON 突き進め、更（さら）なる高みへ」だった。「チーム状況に応じて言葉を考えている」わけだ。

監督・藤川球児は日本一に向け「これからは勢いが大事になる」と語っている。そんな機運を盛り上げるため、球団も言葉でエールを送ったわけだ。ファンの思いも代弁している。これも一丸の表れだと言える。

「Go the distance」はディズニー映画『ヘラクレス』の主題歌でもある。英語の歌詞を直訳すれば「栄光の先を見るのはとても難しいこと」「ヒーローの偉大さは心の強さだろう」となる。「最後まで――」はリーグ優勝で栄光を得た今の猛虎たちに見合っていた。 ＝敬称略＝

（編集委員）