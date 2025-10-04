フィリピン・バナウェのバンガアン集落の棚田を示すガイドのドミン・キンマヨンさん。一部に野菜が植えられていると説明する＝2025年4月（共同）

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界文化遺産に登録され、観光客に愛されてきたフィリピン・イフガオ州バナウェの棚田が危機に直面している。若年層が流出し、農業の後継者がいなくなって放棄地が増加。市場価格の高い野菜への転作も進んでいる。（共同通信マニラ支局＝佐々木健）

「棚田の一部が、茶色くなっているのが見えますが、あれは野菜。土地の所有者はコメよりも唐辛子やトマト、ジャガイモ、キャベツを植えたがる。ここは世界遺産登録地なのに…」

バンガアン集落の棚田を案内したガイド歴15年のドミン・キンマヨンさん（42）が嘆息した。放棄地に気づき、落胆する観光客も多く、このままでは魅力が失われてしまうと懸念を深める。

棚田群を見渡す別の観光名所のビューポイントでも荒廃が目立つ。「昔は全部がコメを作る棚田で、とても美しかった。当時は出稼ぎ先がなく、農家は皆、棚田を維持していた」とガイドのコンチータ・ドゥルヌアンさん（55）が振り返った。

エリザベス・カビガトさん（69）の露店には、伝統衣装を着たお年寄りが集まっていた。観光客が来ると記念撮影に応じ、チップをもらって生活費を稼ぐのだ。「以前はこの方々が棚田をきれいに管理してくれていた。だが今は高齢で、腰や足などに痛みを感じ、働けなくなった」とカビガトさんが解説した。

若者は高等教育を受けた後、農業を継承しようとしない。「多くはより良い環境を求めて海外へ出稼ぎに行く。マニラなどへ移住する人もいる」と話す。

ジェリー・ダリポグ州知事はバナウェ市長だった2016年に棚田の再生事業を手がけた。約1670ヘクタールあった棚田のうち、放棄されていた約600ヘクタールを多額の公費で修復し、所有者に返還した。だが所有者は維持管理を怠り、半分の約300ヘクタールが再び荒廃状態に戻ってしまったという。

「土地を子どもに均等に分割するイフガオ州の伝統」も問題だと語る。「棚田は子どもが10人いれば10分割される。かつてはヘクタール単位だったが今は平方メートル単位まで小さくなってしまい、労力が収穫量に見合わず、耕作をやめる傾向がある」

ダリポグ氏は「農業は住民にとって魅力的でなくなっている。強制はできない」と説明。ユネスコが棚田の石垣のコンクリート化を認めないため、住民の負担が重くなっているとし、観光のためには「政府が棚田の維持管理を担うべきだ」と訴えた。

フィリピン・バナウェのビューポイントの露店で、伝統衣装を着て集まるお年寄り。棚田で働けなくなり、観光客と記念撮影してチップを稼ぐ＝2025年4月（共同）

フィリピン・バナウェで棚田の荒廃を説明するガイドのコンチータ・ドゥルヌアンさん＝2025年4月（共同）

フィリピン・バナウェのバタッド集落の棚田。世界遺産に登録され、比較的良好に管理されている＝2025年4月（共同）