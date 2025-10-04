えなこ（写真は＠enakorinより）

写真拡大

　人気コスプレイヤーのえなこが4日までに、自身のインスタグラムを更新。波打ち際で撮影された“手ブラ”ショットを公開した。

【写真】もうほとんど着ていない…限界ショットを公開したえなこ

　えなこは9月3日に発売された写真集『エピローグ』が4度目の重版が決定したことを報告。「先月発売したばかりなのに嬉しい…ありがとうございます」とファンに感謝の気持ちを伝え、波打ち際で水着を外し、大胆な姿を見せている自身のソロカットを披露した。

　この投稿には「こぼれ話以上にこぼれまくってる」「たまらん」「なんと大胆」「アカンこれは」との反響が寄せられている。