えなこ、水着外した“限界”ショットにファン悶絶「こぼれまくってる」「アカンこれは」 写真集の4回目の重版報告
人気コスプレイヤーのえなこが4日までに、自身のインスタグラムを更新。波打ち際で撮影された“手ブラ”ショットを公開した。
【写真】もうほとんど着ていない…限界ショットを公開したえなこ
えなこは9月3日に発売された写真集『エピローグ』が4度目の重版が決定したことを報告。「先月発売したばかりなのに嬉しい…ありがとうございます」とファンに感謝の気持ちを伝え、波打ち際で水着を外し、大胆な姿を見せている自身のソロカットを披露した。
この投稿には「こぼれ話以上にこぼれまくってる」「たまらん」「なんと大胆」「アカンこれは」との反響が寄せられている。
