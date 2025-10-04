STARGLOW・RUI、父親は元プロ野球選手 “名バイプレイヤー”の名前告白に麒麟・川島明驚き 自身の“本名”にも言及「その『塁』です」
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」のオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」から誕生した新グループ「STARGLOW（スターグロウ）」のRUIとKANONが、4日放送の『夜明けのラヴィット！』（毎週土曜 前5：45）に出演。RUIが、父親が元プロ野球選手であることを告白し、共演者を驚かせた。
【番組カット】なんですぐできんねん！『ラスピ』練習生とハイタッチするSKY-HI
今週の『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）を凝縮して放送する同番組。2日（木）放送回に登場した2人は、同番組の“洗礼”も受けつつ、楽しんだ様子。
『夜明けのラヴィット！』では、この日の放送終了後のアフタートークも展開。MCの麒麟・川島明が「歌とダンスはもちろんですが、それ以外の特技とか？」と2人に振ると、RUIは「2人とも野球が好きで」と返答。KANONが「僕が大の巨人ファンなので」と話すと、川島が「YouTubeでてたもんね」と補足した。
さらに野球経験を聞かれると、KANONは「中学、野球部で…。で、もうRUIは…」と意味深に話を振ると、「父が野球選手で…」とまさかの告白。共演者が驚く中で「誰？」と聞くと、「川島慶三」と答えた。すると川島が「えっ、川島慶三？めちゃくちゃ（有名）…すみませんでした」となぜか謝罪。テロップで「現役時代は左投手を得意とする『左キラー』の異名を持ち、現在はオリックス・バファローズの1軍打撃コーチを務める」と紹介された。
RUIは「ファイターズから、ヤクルト、ソフトバンク、最後は楽天」と父の経歴を説明。川島が「（RUIって）その『塁』ですか？」と聞くと、「そうです。その『塁』です」と明かした。すると、ニューヨーク・屋敷裕政が「やっぱ野球好きなやつって、野球みたいな名前付けますよね〜」と暴言。川島に「お前、プロやぞ、野球好きなやつじゃない」とツッコまれていた。
