【ふたりエスケープ 第1話】先輩（岩本蓮加）、後輩（冨里奈央）に“プロの現実逃避”を伝授 到着した思わぬ目的地とは
【モデルプレス＝2025/10/04】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）が、10月4日よりスタートする。
【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
「プロの無職」である先輩（岩本蓮加）と限界漫画家の後輩（冨里奈央）は二人暮らし。ある日、全く仕事が進まずに思い悩んでいた後輩は担当編集からの催促の電話に嫌気がさし、先輩に「現実逃避に付き合ってほしい」と頼む。ゲームに夢中の先輩は最初断るが、後輩の挑発で「プロの現実逃避、見せてあげる」と言い出し、とんでもない方法で後輩からスマホを引き離す。
担当編集の鬼電話から解放され、自由を得た後輩。多少原稿も進んだが、今度は時間の余裕ができたせいで〆切のギリギリまでどう時間をつぶそうか考え始める。その様子を見かねた先輩は「時間つぶすことに真剣になれよ」と言って後輩を深夜のドライブに連れ出す。「深夜の空腹、これはラーメン屋に違いない」と後輩が先輩の思惑を予想していると、思わぬ目的地に到着し…。
◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」
◆「ふたりエスケープ」第1話あらすじ
