スズキ株式会社は、小型乗用車の新型「クロスビー」を2025年10月2日より発売した。

コンパクトクロスオーバーを掲げる同モデルは、四角をモチーフにしたSUVらしい力強いデザインと広い室内空間を備え、安全・快適装備を大幅に拡充。新開発のZ12E型エンジンとCVTを搭載し、燃費性能と走行性能を両立させた。また、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」やスズキ国内初のカラー7インチメーターディスプレイも採用し、より安心・快適なモデルへ進化している。

スズキ、小型乗用車 新型「クロスビー」を発売

クロスビー「HYBRID MZ」

スズキ株式会社は、小型乗用車 新型「クロスビー」を2025年10月2日より発売します。

新型「クロスビー」は、「アクティブシーンに似合う個性的なデザインと広い室内空間を兼ね備えたコンパクトクロスオーバー」をコンセプトに、愛着のわくデザインや使いやすく広い室内空間といったクロスビー本来の特長に加え、先進安全装備や快適装備の拡充、走行性能や燃費性能を大幅に進化させた小型乗用車です。

エクステリアは、たくましさを感じさせる角を丸めた四角をモチーフとすることでSUVらしい力強さを、インテリアは、革とステッチを模したパネルや、二段式センターコンソール※1の採用により、小型車らしい上質さを表現しています。

パワートレインには、スイフトやソリオに搭載しているZ12E型エンジンとCVTを採用し、燃費性能と走行性能の両立を実現しました。

安全機能は、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」を採用し、アダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］※2や車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能を標準装備しました。また、アクティブコーナリングサポートやブラインドスポットモニター、スズキ国内初となる7インチメーターディスプレイ［カラー］を新たに採用するなど、機能の拡充を図りました。

装備では、電動パーキングブレーキ［ブレーキホールド付］※1やステアリングヒーター※1を採用したほか、スズキコネクト※3にも対応し、快適装備を充実させました。

新型「クロスビー」は経済産業省や国土交通省などが普及を推進する「サポカーS ワイド」※4、国土交通省による「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定車」※5に該当します。

メーカー希望小売価格（消費税10%込み）

機種名 エンジン 駆動 変速機 燃料消費率

WLTCモード走行

（km/L） 燃料消費率

JC08モード走行

（km/L） エコカー減税

（重量税） 価格（円） HYBRID MX 1.2L

DOHC

吸排気VVT

（マイルドハイブリッド） 2WD CVT 22.8 26.4 25% 2,157,100 4WD 21.0 24.3 本則税率 2,333,100 HYBRID MZ 2WD 22.8 25.7 25% 2,335,300 4WD 21.0 24.3 本則税率 2,500,300

＊ 2WDは前輪駆動です。

＊ 価格には、リサイクル料金、保険料、税金(除く消費税)、登録等に伴う費用は含まれません。

＊ 環境対応車普及促進税制による自動車重量税の減税措置は2026年4月30日新車登録まで。記載の自動車重量税減税率は2026年4月30日新車登録までとなります。

＊ WLTC=Worldwide-harmonized Light vehicles Test Cycle 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。

※1 HYBRID MZに採用。

※2 HYBRID MZは停止保持機能付。

※3 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機（メーカーオプション）に対応のサービスです。

※4 衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術をはじめとする一定の運転支援機能を備えた車（安全運転サポート車。略称・サポカー）のうち、ペダル踏み間違い時加速抑制装置などを搭載することで特に高齢運転者に推奨される「サポカーS」の区分のひとつです。「サポカーS ワイド」は、衝突被害軽減ブレーキ（対歩行者）、ペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報、先進ライトを搭載する車です。

※5 事故防止対策の一環として、ペダル踏み間違い急発進抑制装置が一定の性能を有していることを国土交通省に認定された車です。

＊ 安全運転を支援する機能の検知性能・制御性能には限界があり、状況によっては正常に作動しない場合があります。

これらの機能に頼った運転はせず、常に安全運転を心掛けてください。

目標販売台数（月間） 新型「クロスビー」 2,000台

メーカーオプション（消費税10%込み）

メーカーオプション名 設定機種 価格（円） 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機※6

メモリーナビゲーション［9インチHDディスプレイ、フルセグTV・AM/FMラジオ・スマートフォン連携機能付、Bluetooth®対応］、全方位モニター用カメラ［フロント/サイド（左右）/バックカメラ］、USBソケット（ナビゲーション接続用）、HDMIソケット、GPSアンテナ、TV用ガラスアンテナ、ハンズフリーマイク、メモリーナビゲーション専用オーディオガーニッシュ、スズキコネクト対応通信機、SOSボタン 全車 201,300 アップグレードパッケージ

レザー調&撥水ファブリックシート表皮、インパネカラーパネル［サファリカーキ］、ドアトリムカラーパネル［サファリカーキ］、フロントドアトリムアームレスト［レザー調］、ヘッドアップディスプレイ［カラー］、残照式3ポジションルームランプ（フロント、センター）［LED］、ラゲッジルームランプ［LED］ HYBRID MZ 69,300 ピュアホワイトパール塗装車 全車 33,000 2トーンルーフ仕様車

ブラックタフ2トーン仕様車 全車 55,000 ピュアホワイトパール ブラックタフ2トーン仕様車 全車 88,000 フロンティアブルーパールメタリック ブラック2トーンルーフ仕様車

バーニングレッドパールメタリック ブラックタフ2トーン仕様車 全車 99,000

※6 サービスのご利用にあたっては、スズキコネクトにご加入いただく必要があります。詳しくはWEBサイト、または販売会社にお問い合わせください。

＊ Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

新型「クロスビー」の主な特長

デザイン

エクステリアは、たくましさを感じさせる角を丸めた四角をモチーフとし、ユニークで愛着のわくデザインに進化させました。 インテリアはインパネやドアトリムを全面刷新し、SUVらしい力強さと上質さを表現しつつ、フロントドアトリムとインパネが繋がり室内が広く見えるデザインとしました。 アルミホイール※1はクロスビーのXをモチーフに、タフさを感じさせるデザインとしました。 車体色は、遊び心と力強さを兼ね備えた新色「ミスティックブルーメタリック」や、ルーフ・サイドカラーパネル・バンパーガーニッシュをブラックに統一したブラックタフ2トーンを含む、2トーン9色、モノトーン4色の全13通りのカラーラインアップとしました。 レザー調＆撥水ファブリックシート表皮、専用のカラーを採用したインテリアとヘッドアップディスプレイ、LEDルームランプをセットにしたアップグレードパッケージを設定しました。 パッケージ

コンパクトで取り回しが良いサイズながら、広い室内空間を実現しました。 多彩なアレンジが可能なリヤシートと、使い勝手に優れたラゲッジフロアを備えました。 パワートレイン

スイフトやソリオに搭載しているZ12E型エンジンとCVTを採用しました。燃費性能を高め、全車エコカー減税の対象※7となります。 走行性能

スポーツモード、スノーモード、グリップコントロール、ヒルディセントコントロールを２WD車にも採用しました。※8 コーナリング時の膨らみを抑えるアクティブコーナリングサポートを採用しました。 減衰接着剤の採用などにより、快適な乗り心地と、高い操縦安定性・静粛性を実現させました。 安全機能

ミリ波レーダーと単眼カメラの組み合わせにより、検知対象を車両や歩行者、自転車、自動二輪車とし、交差点での検知にも対応した衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートⅡ」を採用しました。 高速道路での運転をサポートするアダプティブクルーズコントロール（ACC）［全車速追従機能付］※2と車線維持支援機能、車線逸脱抑制機能を全車標準装備しました。 その他、降車時警報機能を追加したブラインドスポットモニターや夜間の視認性を向上させるアダプティブハイビームシステム※1など、最新の予防安全技術を採用しました。 機能・装備

パーキングブレーキの作動、解除の操作を指先で行うことができる電動パーキングブレーキ［ブレーキホールド付］※1を採用しました。 ステアリングヒーター※1や急速充電に対応したUSB電源ソケット［Type-C、PD※9対応］（2個）※1を採用しました。 スズキ緊急通報やリモートエアコンなどのアプリ機能を利用できるスズキコネクト※3に対応しました。 スズキ国内初となる7インチメーターディスプレイ［カラー］を標準装備しました。 その他

フロントグリルのメッキを廃止し、ホットスタンプを採用することで汚染物質の排出を防止。また、ラゲッジボックスにはリサイクル材を使用し、様々な面から環境への配慮を進めています。

※1 HYBRID MZに採用。

※2 HYBRID MZは停止保持機能付。

※3 全方位モニター付メモリーナビゲーション・スズキコネクト対応通信機（メーカーオプション）に対応のサービスです。

※7 2026年4月30日新車登録まで。

※8 HYBRID MZに採用。4WD車は標準装備。

※9 PDはPower deliveryの略です。

リリース提供元：スズキ株式会社