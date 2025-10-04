大阪・堺市にある世界遺産の仁徳天皇陵古墳（大仙陵古墳）を上空１００メートルから眺めることができるガス気球は、４日から大仙公園内で運航される予定だったが、初日は悪天候のため「終日運休」となった。同市によると都市部で観光用のガス気球を上げるのは国内では初めて。この日時点で予約可能な日はすべて完売という人気ぶりだ。

２０１９年に世界遺産に認定された「百舌鳥・古市古墳群」の一つで、全長約４８６メートルの日本最大の前方後円墳を上空から満喫できるガス気球。２３年５月に運航開始予定だったが、直前にヘリウムガスの漏出により延期されていた。新たな気球が今年９月下旬に到着し、テストを繰り返してきた。仁徳天皇陵の南側から最大３０人搭乗できるゴンドラで約１００メートルの高さまで上がり、フライトは１０分から１３分。公式ホームページの「おおさか堺バルーン」では利用日の１０日前から予約できるが、すでに１４日分まで「満員」となっている。

３日は大阪府・吉村洋文知事、堺市・永藤英機市長らが出席して、同市の大仙公園で記念式典が行われた。料金は１６歳以上の大人が４２００円、３歳から１５歳が３０００円で堺市民はそれぞれ３２００円、２２００円。３歳未満は無料。