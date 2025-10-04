自民党総裁選では、外国人政策が主な論点に挙がっている。

特に外国人による不動産の取得は、土地や住宅の価格高騰の一因との指摘があるほか、安全保障上の懸念があるなどとして各候補が規制の強化を訴えている。（鈴木瑠偉）

参院選で浮上

「外資によって安全保障上、重要な土地が買収されている。法律は売買に踏み込んでいない。総理総裁になれば切り込んでいきます」。小林鷹之・元経済安全保障相は２日、大阪市での演説会で、外国人による不動産取得の規制を訴えた。

政治の場で本格的に外国人政策が持ち上がったのは、７月の参院選からだ。「日本人ファースト」を掲げる参政党が、外国人の住宅購入制限と土地購入の原則禁止を主張。国民民主党は、外国人の投機目的の不動産取得に追加の税負担を求める「空室税」の導入を求めた。両党は躍進した。

自民党も「違法外国人ゼロ」を掲げたが、外国人の不動産所有は「法令に基づいて厳格に対応する」と慎重だった。しかし総裁選では規制強化の姿勢が目立つ。

「億ション」が平均

高市早苗・前経済安保相は「土地建物の取得にルールを設ける」と強調する。小泉進次郎農相も、「土地や不動産取得などの透明化を図る」考えを示し、林芳正官房長官は実態把握の必要性を訴える。

背景には、地価高騰に対する国民の不満がある。

不動産経済研究所によると、２０２５年上半期の東京２３区の新築マンション平均価格は、前年同期比２０・４％上昇の１億３０６４万円で、１億円超が当たり前になった。千代田区と港区、渋谷区では、２５年上半期に販売されたマンションの約２割を外国人が取得していたことが大手金融機関の調査で分かっている。

民泊トラブルも

政府も規制に乗り出し、国土交通省は７月、大規模な土地の取引には国籍の届け出を義務付けた。２週間以内に自治体に利用目的や金額の報告も必要だ。

外国人や外国企業の参入が相次ぐ民泊でもトラブルが頻発し、大阪市は９月３０日、「特区民泊」の新規申請の受け付けを当面停止する方針を決めた。阪南大の松村嘉久教授の調査によると、大阪市では、中国人か中国系法人が運営する施設が４割を超える。

海外でも、シンガポールが住宅を購入する外国人に、不動産価格の６０％の税金を課している。オーストラリアは、居住者以外の外国人による投資目的での中古物件購入を原則禁止している。日本は世界貿易機関（ＷＴＯ）の協定で、不動産取引で国内外の企業を平等に扱う「内国民待遇」を認めており、規制が難しいのが実情だ。

一方で、茂木敏充・前幹事長は「適切に利用する方に規制を設けるべきではない」とも強調する。日本は人口減少による人手不足が深刻で、外国人との共生は不可欠だ。規制一辺倒では差別や排外主義を助長しかねず、慎重な議論と制度設計が欠かせない。