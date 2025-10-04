バイク暴走し猛スピードでガラスに激突「救急車を呼べ！」通行人が服脱ぎ包帯代わりに処置　救急車駆けつけ騒然…トルコ西部

トルコ西部エーゲ海地方で、店のガラスにバイクが突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。運転していた男性は腕を負傷したが、近くにいた人々が次々と自らのシャツを脱ぎ、包帯代わりにして応急手当を行っていた。男性は病院へ搬送されたが、ヘルメットを着用していたことが幸いし、軽傷だったという。

騒然！バイク暴走で店に突撃

トルコのエーゲ海地方で6日、街の通りで撮影されたのは、上半身裸の人たちが青いシャツの男性を介抱する姿だ。救急車が駆け付け騒然とする街で、一体、何があったのか。

当初、バイクを運転する青いシャツの男性が通りを曲がってくる姿があった。

すると次の瞬間、男性は運転操作を誤り、店のガラスに突っ込んでしまう。男性は腕をけがしてしまった様子だ。

自らのシャツで…通行人が応急処置

最初に駆けつけた人がシャツを脱ぎ、男性の腕にまいて包帯代わりにしていた。

通行人の男性が「救急車を呼べ！」と叫ぶと、みるみるうちに人が集まっていく。

すると上半身裸の男性が2人になっていた。別の人も自分のシャツを包帯代わりにした様子だった。数分後、救急車が到着すると男性は病院に搬送された。

男性は猛スピードでガラスに突っ込み、体を強く打ちつけたが、ヘルメットをかぶっていたおかげで奇跡的に軽いけがで済んだという。

（「イット！」 9月29日放送より）