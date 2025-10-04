

全国にある「エヴァンゲリオン」の聖地。30年の節目に巡礼してきました（写真：『エヴァンゲリオン』30周年特設サイトより）

10月4日で、日本が誇るメガ・アニメコンテンツである『新世紀エヴァンゲリオン』がTVシリーズで放送開始されてから、ちょうど30年となります。

1997年には劇場版が公開され、1990年代におけるアニメブームの中心的な存在であったと言えるでしょう。

2007年からは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズが始動し、『：序』『：破』『：Q』の3作が公開。さらに、2021年には、一連の作品の完結編として、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開され、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録しました。

庵野総監督の出身地でもある“聖地”へ

2025年から2026年にかけては、「30周年イヤー」として多くのイベントが組まれています。

11月から来年1月にかけて、東京シティビュー（六本木）で30周年記念展「ALL OF EVANGELION」が開催されるほか、来年2月には横浜アリーナで公式イベント「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が開催予定で、クライマックスを迎えます。

そんなエヴァンゲリオン・シリーズですが、“聖地”と呼ばれる場所がいくつかあり、長きにわたってファンを集め続けています。そして、30年を迎えた今、その“聖地”が再び盛り上がっているということで、西から順に改めて訪れてみました。

山陽新幹線の「新山口駅」から『エヴァ』にも登場する黄色い車体のJR宇部線の電車に揺られて約1時間、宇部新川駅に到着。2021年『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で印象的に登場する、ここ山口県宇部市は、庵野秀明総監督の出身地でもあります。



まずは「宇部新川駅」へ（筆者撮影）

同市の人口は約15万人で、県内では下関市、山口市に次いで第3位。もともと炭鉱都市であったところから、UBE（宇部興産）の企業城下町として発展し、特に周防灘に面した沿岸部は工業地域となっていて、最近では工場夜景でも知られています。

JR山陽本線にも宇部駅がありますが、元々の宇部市の中心地は、宇部港に近い中心市街地に位置する宇部新川駅のあるエリアとなっています。工業地域の鉄道らしく、宇部線や市内を走る小野田線は、以前は石炭や貨物の輸送に活躍し、宇部新川駅も何本もの引き込み線がある大きな駅です。

駅舎内部や改札口、そしてそこから見える電車は、まさに『エヴァ』の世界観そのもの。跨線橋を渡った先の「3番ホーム」には、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』のエンディングシーンで、大人の姿になった「シンジ」と「マリ」による名シーンの舞台となったベンチがあります。



レトロな柱が残された駅舎（筆者撮影）

「第3村」のモデルとなった“夢の駅”

また、駅前から続く商店街の先には、同映画のポスターデザインのモデルになったと言われる、線路の分岐が印象的な踏切が。『エヴァ』ファンならすぐに思い出す、工業地域ならではの造形を見ることができます。

市内には、他にも「ロンギヌスの槍」の巨大レプリカ（鋳鉄製、全長約7m）が市内の「ときわ公園」に設置されています。2023年にUBEグループの企業「宇部スチール」が制作して寄贈したもので、宇部の聖地巡礼スポットとして新たなファンを集めています。



宇部新川駅そばの商店街を抜けると……（筆者撮影）



有名なポスターを思い出させる線路の分岐（筆者撮影）

続いて紹介するのは、東海道新幹線の掛川駅から天竜浜名湖鉄道に乗って約50分、静岡県浜松市北部にある「天竜二俣駅」です。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』では、「第3村」という「ニアサードインパクトの避難民村」のモデルとなった駅といわれ、以来「エヴァ」の聖地として愛される場所となりました。

ここは、第3セクターの鉄道会社である天竜浜名湖鉄道の本社がある拠点。構内は広く、運転区や車庫も併設されており、中でも特徴のある施設が、機関車が方向転換する「転車台」です。国の登録有形文化財に指定されており、隣接する建物も作品に登場します。

この「転車台」は、天竜浜名湖鉄道による見学ツアーが実施され、実際に見学することが可能です。



味わいのあるレトロ駅舎が魅力的な「天竜二俣駅」（筆者撮影）



「エヴァ」のパネルが設置されています（筆者撮影）

『ゆるキャン△』ファンも歓喜

天竜二俣駅は、1940年（昭和15年）に国鉄二俣線の「遠江二俣駅」として開業しました。1987年に天竜浜名湖鉄道に移管され、駅名も現在の天竜二俣駅に改称。駅舎の建物や構内は国鉄時代のものが多く残っており、レトロな雰囲気を味わえることから、「エヴァ」の聖地としてだけでなく、訪れる人を楽しませてくれています。

また、同駅はアニメ『ゆるキャン△』の聖地としても知られていて、駅にはどちらの作品のファンも喜ばせる仕掛けが満載です。



次々大人気アニメの舞台となった「天竜二俣駅」（筆者撮影）



アニメ『ゆるキャン△』の聖地でもあります（筆者撮影）

天竜二俣駅から天竜川を渡って対岸にあたる「浜名区」は、2017年のNHK大河ドラマ『おんな城主直虎』の舞台地となった、井伊谷城や龍潭寺などの史跡が残る歴史ある地域です。

浜松といえば、ご当地グルメとしても名高い「餃子」を楽しみたいものです。天竜二俣駅からも車で20分ほどで、有名な「石松」に行くことができます。浜松餃子の特徴である「円形焼き」と「もやしトッピング」を手軽に楽しむことができます。



ぜひ「石松」の餃子に舌鼓を打ってみてください（筆者撮影）

最後に、『エヴァ』の聖地として外すわけにはいかない、「箱根」（神奈川県箱根町）に行ってみましょう。

東海道新幹線の小田原駅から、箱根登山電車でわずか15分。箱根湯本駅は、テレビ版『新世紀エヴァンゲリオン』の舞台となった箱根の玄関口です。

作中で箱根は「第3新東京市」として描かれ、“東京が海に沈んだあとの世界”で首都機能が移転された、という設定でした。

同地は山に囲まれ、芦ノ湖もある変化に富んだ地形を持っていて、それが『エヴァ』の世界観とぴったり合っていたことから、モデルに選ばれたと言われています。



「第3新東京市」の舞台となった「箱根」。右奥に見えるのが箱根湯本駅です（筆者撮影）

駅には「公式ショップ」も構える

その箱根湯本駅も、『エヴァ』の重要な聖地。主人公の碇シンジがここで戦う決断をすることから、ファンの間では「決断の駅」と呼ばれています。まさに箱根の山に挑む登山電車の出発点であることを感じさせてくれます。

実際に、ここから電車は強羅駅に向けて山を駆け上り、「天下の険」と呼ばれた急勾配を制覇することになります。

駅の1階には、「箱根湯本 えゔぁ屋」という公式ショップがあり、描き下ろしのオリジナルグッズをはじめとした『エヴァ』コラボグッズを販売。いまや箱根ならではの土産物として定番になってきたと言えるでしょう。



作中では「決断の駅」となった箱根湯本駅（筆者撮影）

作中にも登場する登山電車の終着駅「強羅駅」からは、ケーブルカーに乗り換えてさらに上り、途中アジサイの名所でもある「強羅公園」を通り、終点の「早雲山」へ。

そこからは箱根ロープウェイに乗り換えて、「芦ノ湖」へ向かいます。途中にある、黒たまごが名物の「大涌谷」も作品に登場。ロープウェイの駅は、今年4月に大きくリニューアルし、「ちきゅうの谷」という“生きている地球”を体感できる体験エリアが新たにオープンしました。

そして、終着の芦ノ湖では遊覧船も運航しており、対岸にはバックに富士山が見られるなど、いかにも箱根らしい風景が展開します。

芦ノ湖は、駅伝ファンなら誰もが知る、「箱根駅伝」の折り返し地点としても有名です。毎年1月2日の往路では、箱根湯本駅から山登りの「5区」として、ここ芦ノ湖までドラマが繰り広げられます。



アジサイの名所である「強羅公園」（筆者撮影）



「芦ノ湖」の遊覧船から眺める富士山は絶景です（筆者撮影）

万葉集から「エヴァ」まで舞台となった聖地



芦ノ湖周辺は、かつては関所のあった東海道の要衝でした。

筆者は、『エヴァ』の聖地の歴史を肌で体感しようと、箱根湯本から旧街道に沿って箱根関所跡、そして箱根峠まで歩いたことがありますが、峠の茶屋を越えてようやく芦ノ湖と富士山が見えたときは感動しました。

昔も今も、東海道随一の難所であることは変わりなく、400年前の江戸時代の旅人たちも同じ場所で感動していたことを思うと、胸が熱くなりました。

古くは万葉集にも登場する、歴史ある景勝地の箱根。奈良時代から未来の「第3新東京市」まで、過去と未来をつなぐ箱根は、まさに日本を代表する“聖地”なのではないかと思います。



芦ノ湖畔に復元された「箱根関所」。「エヴァ」の舞台地にかつては関所が置かれていたとは、歴史の交差が感慨深いです（筆者撮影）

（古関 和典 ： ロケ地研究家、コンテンツツーリズム研究家）