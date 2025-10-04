バーミンガム岩田智輝、右サイドバックとしてフル出場！「やれることを見せつけた」と現地評価

古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也の日本人3選手が所属するイングランド2部バーミンガム。

3日に行われた第9節レクサム戦は1-1の引き分けとなった。

岩田は普段のMFではなく、右サイドバックとしてフル出場。古橋は後半20分から途中出場、藤本はベンチ入りしたものの出場機会はなかった。

『Birmingham Mail』は、岩田と古橋に以下のような採点を与えている。

「岩田、7.5。このレベルで右サイドバックとして起用できることを見せつけ、賢くプレーした。（偽SBとして）自然に中盤に流れながら、いいクロスでチャンスも演出。

古橋、6。ゴールが近づいている予感がする。出場後は危険な存在になっていた」

同紙によれば、バーミンガムは負傷などで右サイドバックの人材が欠けており、岩田を起用することになったとのこと。

岩田は、日本代表経験もある28歳のユーティリティ選手。センターバックを含めて最終ラインでのプレー経験もあり、アンダー代表や大分トリニータ、横浜F・マリノスでは右SBでの出場もある。

あの日本代表も！サッカー界の「三刀流スター選手」8人

2022年にはF・マリノスのJリーグ優勝に貢献し、年間MVPを受賞。その後、海外でプレーを続けているが、日本代表には2022年以降呼ばれていない。