50代前半ですが糖尿病になってしまいました。会社の同僚に「障害年金がもらえるかも」と言われたのですが、本当ですか？

障害年金とは

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事に支障をきたすようになった場合に支給される年金です。

対象は、基本的に20歳以上の国民年金（基礎年金）や厚生年金に加入している方です。障害基礎年金と障害厚生年金があり、加入している年金制度によって受給可能な年金がそれぞれ異なります。

自営業やフリーランスなどで国民年金に加入している人は障害基礎年金、会社員や公務員として厚生年金に加入している人は障害基礎年金に加えて障害厚生年金の対象となります。

障害基礎年金については、障害認定日に法令に定める障害の状態になった人は、障害認定日の翌月分から年金の受給が開始されます。障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から受給できます。支給対象となる障害は、障害の程度が障害等級表の1級もしくは2級のいずれかに該当する状態です。

一方、障害厚生年金については、障害認定日に法令に定める障害の程度が、障害等級表1級2級、あるいは3級のいずれかの状態である人が受給できます。障害等級表の1級、2級、3級については図表1を参考にしてください。

「障害の程度」については、国民年金法施行令および厚生年金保険法施行令によって定められており、身体障害者手帳の等級とは異なることに注意が必要です。

支給の対象となる病気やけが

支給の対象となる病気やけがは、傷病の名称のみならず、その障害の程度により決定されます。耳が聞こえない、目が見えない、手足が不自由などの外部障害、がんや糖尿病などの内部障害も対象です。

また、うつ病や統合失調症などの精神障害についても、その状態により該当する可能性があります。支給の対象となる、主な病気やけがは図表2のとおりです。

障害年金の支給額

障害年金の支給額は、障害の等級と加入している公的年金で決まります。例えば、障害基礎年金の2級は令和7年度で年83万1700円、1級だと年103万9625円です。子どもがいる方には、加算があります。

障害基礎年金は、1・2級のみで3級はありません。

障害厚生年金は等級に加え、加入期間や収入も影響します。3級に該当する方には、その報酬に比例するかたちで障害厚生年金のみ受け取ります。2級は、条件を満たすと配偶者の加給年金が上乗せされます。1級は報酬比例部分の年金額が1.25倍です。

なお、この年金額は物価や賃金の動向を踏まえ、毎年見直しがあります。

令和7年度の障害基礎年金・障害厚生年金の年金額は、図表3のとおりです。

手続きと申請の流れ

障害年金を受け取るには、本人または代理人が申請手続きを行う必要があります。事前に日本年金機構の「ねんきんダイヤル」に問い合わせるか、年金事務所や街角の年金相談センターに相談するのがよいでしょう。

年金請求書と添付書類を管轄の年金事務所（障害基礎年金であれば住所地の市町村でも可）を提出し、審査を経て受給の可否が決定します。



まとめ

40代、50代は家庭や仕事の責任が大きく、まだまだ現役で働き盛りの年代です。子どもの教育費や住宅ローンなど、支出のピークを迎える方も多く、健康に働き続けることが家計を支える大前提になっています。しかし、この年代になると生活習慣病や内臓疾患のリスクが高まり、突然の通院や入院を余儀なくされることもあります。

日常生活に支障を感じているなら、一人で悩まず、年金事務所などで早めに相談しましょう。もしものときに備え、障害年金という制度を正しく理解しておくことも大切です。



執筆者 : 篠原まなみ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士