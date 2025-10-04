秋に行きたいと思う「山形県の道の駅」ランキング！ 2位「米沢」、1位は？【2025年調査】
紅葉の名所として名高い山形県。秋のドライブには、美しい景色を眺めながら、その土地の味覚を堪能できる「道の駅」が欠かせません。
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたいと思う山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「フードコートの米沢牛ステーキと米沢牛寿司を是非食べてみたい」（60代男性／青森県）、「米沢牛が美味しいのと，紅葉の景色が見たいので」（50代女性／愛知県）、「有名な米沢牛の産地であるため」（20代男性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「秋の紅葉を眺めながら地元の特産品や温泉を楽しめるからです」（30代女性／東京都）、「温泉と、尾花沢と言えば銀山温泉を想像するから」（20代男性／東京都）、「地元果物や加工品、温泉と紅葉散策が楽しめる」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年9月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女205人を対象に、「秋に行きたい道の駅」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「秋に行きたいと思う山形県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：米沢（米沢市）／32票「道の駅 米沢」は、山形県南部の置賜（おきたま）地方の中心地、歴史ある上杉氏の城下町・米沢市に位置します。秋にはあけびが店頭に並び、新酒ワインの予約販売が始まるなど、実りの季節ならではの魅力にあふれています。また、米沢民謡一家によるステージイベントなども開催され、行楽の秋を盛り上げます。米沢牛を味わえるレストランやフードコートも充実しており、観光と食の両方を楽しめるスポットとして人気です。
回答者からは「フードコートの米沢牛ステーキと米沢牛寿司を是非食べてみたい」（60代男性／青森県）、「米沢牛が美味しいのと，紅葉の景色が見たいので」（50代女性／愛知県）、「有名な米沢牛の産地であるため」（20代男性／北海道）といった声が集まりました。
1位：天童温泉（天童市）／51票「道の駅 天童温泉」は温泉街の玄関口としても活躍する道の駅。秋には近隣の舞鶴山が紅葉で色づき、美しい景色が広がります。源泉かけ流しの温泉が楽しめる足湯もあり、秋には木漏れ日を感じながら気軽に旅の疲れを癒せます。ファーマーズマーケットでは旬の農産物も手に入ります。
回答者からは「秋の紅葉を眺めながら地元の特産品や温泉を楽しめるからです」（30代女性／東京都）、「温泉と、尾花沢と言えば銀山温泉を想像するから」（20代男性／東京都）、「地元果物や加工品、温泉と紅葉散策が楽しめる」（60代男性／香川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)