装着したメガネがラッキーアイテムか？ 「大和証券Mリーグ2025-26」10月2日の第1試合にはセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が出場。序盤に築いた大きなリードをしっかりと守り抜き、今期3戦目で初勝利を飾った。

【映像】堂岐、勢い余って裏ドラ乗せ過ぎの跳満

昨シーズンチャンピオンのフェニックスが、12戦してラス8回と苦戦を強いられている。竹内元太（最高位戦）が個人2連勝を飾るなど爪痕を残すが、まずは浅井も1勝し、0チーム中最下位からの巻き返しを図りたいところだ。

そんな期待に浅井が見事に応えてみせた。当試合は起家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、浅井、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）の並びでスタート。序盤から浅井に追い風が吹いた。

東1局で佐々木が親の満貫テンパイでリーチ。その後、浅井が追っかけるように6索をアンカンしてリーチを申告。結果は浅井が佐々木から一発ロンでリーチ・一発・ドラ3・裏3の16000点を奪取。さらに東2局1本場では佐々木とのめくり合いがぼっ発するも、浅井が3筒をツモり、リーチ・ツモ・タンヤオ・ピンフ・ドラ1・裏2の16000点（供託1000点）と、大きな加点に成功した。

2度の大物手のアガリ以降は無理に攻めず、堅実な守備も見せてリードを守り抜き、最後までトップ目を譲らなかった浅井。しっかりと攻め、しっかりと守った浅井の姿に視聴者は「たかきナイストップ！」「俺たちのタカキ」「メガネいいぞ！」など歓喜の声を上げた。

今期初勝利を飾った浅井は勝利者インタビューで「めちゃめちゃうれしい！」とニンマリ。続けて「本当に申し訳ないんですけど、最初アガった時、あまりにも緊張しすぎて、自分で“これドラ何枚乗ってんだろ!?”って…めちゃめちゃ申告間違えましたね、すみません」と謝罪した。

まだリーグ序盤ではあるが、1人ずつが着実にポイントを積み重ねないことには、なかなかマイナス域からは出られない。そんな中で、浅井は「フェニックスはまだマイナスですけど、負けるチームではないと思っているので、これからプラスにして優勝を目指して頑張っていきます！」と今後の飛躍を誓った。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）5万5900点/＋75.9

2着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）3万2400点/＋12.4

3着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）1万5000点/▲25.0

4着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）ー3300点/▲63.3

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）