パドレスのザンダー・ボガーツ遊撃手（33）が敗戦後、地元紙サンディエゴ・ユニオントリビューンの記者に、来季からMLBで導入されるロボット審判が「もっと早く導入されてほしかった」と語っている。

ボガーツは2日、シカゴで行われたナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ第3戦の9回、ストライクゾーンから外れて見える球を見逃し三振と判定された。パドレスは0対3と負けていたが、ジャクソン・メリルがブラッド・ケラーからソロ本塁打を放ち、点差を2点に縮め、続くボガーツはフルカウントからケラーの97マイル（約156キロ）の速球を見送り、低めに外れていたように見えたが、ストライク判定。ボガーツは信じられないというように身をかがめ、マイク・シルド監督もダグアウトから飛び出した。

その後、ケラーはライアン・オハーンとブライス・ジョンソンに死球を与えた。もしボガーツに四球が与えられていれば、無死満塁の大チャンスとなっていた。しかし1対3で敗れている。

ボガーツは試合後、球審の判定について問われると、「あれはボールだよ。試合全体を台無しにした。過去に戻れるわけでもないし、ここで話したところで何も変わらない。ただ、ひどい判定だった。来年ABS（自動ボール・ストライクシステム）があって本当に良かった。もう最悪だよ」と不満をぶちまけている。