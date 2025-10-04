メジャーリーグは地区シリーズへ駒を進めます。

ワイルドカードシリーズが終わり、ドジャース、カブス、ヤンキース、タイガースが地区シリーズに進出しました。

ドジャースは日本時間5日午前7時38分からフィリーズと対戦します。

先発を務めるのは大谷翔平選手です。日本時間6月17日に663日ぶりに投手復帰を果たすと、14試合に出場、投球回47、1勝1敗、62奪三振、自責点15、防御率2.87を記録。大谷選手にとって、これがポストシーズンでの投手デビューとなります。また、ポストシーズン中に投手とそれ以外の二刀流で先発出場を果たすのは、メジャーリーグ史上初となります。

対するフィリーズにはリーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手が立ちはだかります。直接対決もさることながらシーズン56本塁打のシュワバー選手と55本塁打の大谷選手。さらに大谷選手はポストシーズン初戦でマルチホームランを記録するなど強打者対決も気になります。

▽地区シリーズ初戦の対戦時間日本時間10月5日午前3時8分 ブリュワーズーカブス（アメリカンファミリー・フィールド）午前5時8分 ブルージェイズーヤンキース（ロジャース・センター）午前7時38分 フィリーズードジャース（シチズンズ・バンク・パーク）午前9時38分 マリナーズータイガース（T-モバイル・パーク）