今回は、息子を傷つけ泣かせた上に謝罪もしない義母に対し、お嫁さんが反撃した話を紹介します。

最低な発言をする義母に…

「義父が亡くなった後、義母はすっかり弱ってしまいました。そこで夫と相談し、ウチで義母と同居することに。そのお陰で義母は少しずつ、元気になってきました。

しかし、子供が義父の形見の万年筆をいじったことをきっかけに、義母は人が変わったように性格がきつくなりました。そしてある日、義母は息子が私のために作ってくれた紙のネックレスを壊し、息子は大泣き。で、義母はその姿を見て『しょせん紙で作ったネックレスでしょ？ そんなことで泣くなんて男らしくない』とありえない発言をしてきたんです。とても許せず、義母に『もうこれ以上お義母さんに我慢できません！』『謝らないなら出て行って！』と言って反撃しました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2023年10月）」

▽ こんな意地悪なことを言う人と同居なんて、耐えがたいですよね……。

