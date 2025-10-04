40・50代に“この色”！【ZARA】大人のキレイ魅せ♡「パープル色アイテム」

落ち着いた色味で秋らしく。上品さや華やかさも加味できる「パープル色アイテム」は、コーデをランクアップさせたいミドル世代の味方になりそう。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人可愛く着こなせそうなフリルブラウスや、初心者も挑戦しやすい最旬ファーバッグなど、おすすめのパープル色アイテムをご紹介します。

大人にちょうどいい甘さが魅力的なフリルブラウス

【ZARA】「フリルブラウス」\5,990（税込）

首元の大ぶりフリルと、ウエストを切り替えたデザインが目を引くブラウスは、一点投入するだけで華やかな雰囲気に。甘いディテールのアイテムですが、落ち着いたダークトーンのパープル色なら、ミドル世代も気負わずコーデに取り入れられそう。シャープな印象のVネックデザインも大人っぽさをアップさせてくれそうです。

今すぐ使えて長く愛用できる優秀スカート

【ZARA】「サテンミディ丈スカート」〈ディープパープル〉\5,290（税込）

ブラウンの延長のように使いやすそうな、ディープパープル色。コックリ深みのある色味が秋ムードも盛り上げてくれそうです。上品な艶のあるサテン素材 & ミディ丈が、大人の魅力をさらに引き出してくれそう。残暑が厳しい初秋はTシャツを合わせて。秋本番になればセーターやジャケットを合わせて。シンプルでスタイリングしやすそうなのも嬉しいポイントです。

レイヤード自在！ キレイ魅せを狙えるレースワンピ

【ZARA】「ソフトタッチレースワンピース」\6,590（税込）

グレーをミックスしたようなニュアンスカラーが、おしゃれで洗練された印象を与えてくれそうなワンピース。繊細なレース使いがエレガントなムードも醸し出します。ドレスアップシーンも迷わずコーデが完成。ジーンズでラフに着崩せば、ワンランク上のきれいめカジュアルコーデを楽しめそうです。

初心者も挑戦しやすい最旬ファーバッグ

【ZARA】「光沢のあるフェイクファーミニバッグ」\6,590（税込）

パープル色が似合うか心配……。そんなミドル世代は、小物から挑戦してみて。ふわふわのファー調素材が特徴のバッグは、プラスワンでトレンド感アップ。ビーズの装飾が華やかなアクセントになり、キレイ魅せも狙えます。ゴールドカラーのチェーンストラップ付きの2WAY仕様。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i