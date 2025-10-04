GL突破確定したU-20日本代表の第3節ニュージーランド戦スタメン発表! 大幅8人変更…引き分け以上で自力の首位通過へ
U-20日本代表は現地時間3日、チリ開催のU-20ワールドカップ・グループリーグ第3節でU-20ニュージーランドと対戦する。3日午後8時(日本時間4日午前8時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。
日本は第2節・チリ戦から先発8人を変更。GK荒木琉偉、DF森壮一朗、DF塩川桜道、MF小倉幸成、MF石渡ネルソン、MF中川育、MF横山夢樹、FW神田奏真が起用された。
8人のうち荒木、塩川、中川の3人は今大会初出場となる。またDF小杉啓太とDF市原吏音の2人は3試合連続の先発となった。
予想布陣は4-2-3-1。GKは荒木、4バックは左からDF小杉啓太、塩川、DF市原吏音、森。2ボランチは石渡、小倉。2列目は左から横山、中川、平賀大空。1トップに神田が立つとみられる。
2試合を終えて日本はA組で単独首位。ニュージーランド戦で引き分け以上に持ち込めば、自力でのグループリーグ首位突破が決まる。一方で、日本が敗れた場合には2位以下転落の可能性も。決勝トーナメント以降の日程面や対戦相手のアドバンテージを得るためにも、首位確定を目指す。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 21 荒木琉偉(G大阪)
DF 16 森壮一朗(名古屋)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 18 石渡ネルソン(いわき)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 20 平賀大空(京都)
MF 11 横山夢樹(今治)
FW 9 神田奏真(川崎F)
▽控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 4 喜多壱也(ソシエダ)
MF 7 佐藤龍之介(岡山)
MF 8 布施克真(筑波大)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 14 齋藤俊輔(水戸)
FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)
監督
船越優蔵
日本は第2節・チリ戦から先発8人を変更。GK荒木琉偉、DF森壮一朗、DF塩川桜道、MF小倉幸成、MF石渡ネルソン、MF中川育、MF横山夢樹、FW神田奏真が起用された。
予想布陣は4-2-3-1。GKは荒木、4バックは左からDF小杉啓太、塩川、DF市原吏音、森。2ボランチは石渡、小倉。2列目は左から横山、中川、平賀大空。1トップに神田が立つとみられる。
2試合を終えて日本はA組で単独首位。ニュージーランド戦で引き分け以上に持ち込めば、自力でのグループリーグ首位突破が決まる。一方で、日本が敗れた場合には2位以下転落の可能性も。決勝トーナメント以降の日程面や対戦相手のアドバンテージを得るためにも、首位確定を目指す。
<出場メンバー>
[日本]
▽先発
GK 21 荒木琉偉(G大阪)
DF 16 森壮一朗(名古屋)
DF 15 塩川桜道(流通経済大)
DF 5 市原吏音(大宮/Cap)
DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)
MF 6 小倉幸成(法政大)
MF 18 石渡ネルソン(いわき)
MF 17 中川育(流通経済大)
MF 20 平賀大空(京都)
MF 11 横山夢樹(今治)
FW 9 神田奏真(川崎F)
▽控え
GK 1 中村圭佑(東京V)
GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)
DF 2 梅木怜(今治)
DF 4 喜多壱也(ソシエダ)
MF 7 佐藤龍之介(岡山)
MF 8 布施克真(筑波大)
MF 10 大関友翔(川崎F)
MF 13 石井久継(湘南)
MF 14 齋藤俊輔(水戸)
FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)
監督
船越優蔵