　U-20日本代表は現地時間3日、チリ開催のU-20ワールドカップ・グループリーグ第3節でU-20ニュージーランドと対戦する。3日午後8時(日本時間4日午前8時)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。

　日本は第2節・チリ戦から先発8人を変更。GK荒木琉偉、DF森壮一朗、DF塩川桜道、MF小倉幸成、MF石渡ネルソン、MF中川育、MF横山夢樹、FW神田奏真が起用された。

　8人のうち荒木、塩川、中川の3人は今大会初出場となる。またDF小杉啓太とDF市原吏音の2人は3試合連続の先発となった。

　予想布陣は4-2-3-1。GKは荒木、4バックは左からDF小杉啓太、塩川、DF市原吏音、森。2ボランチは石渡、小倉。2列目は左から横山、中川、平賀大空。1トップに神田が立つとみられる。

　2試合を終えて日本はA組で単独首位。ニュージーランド戦で引き分け以上に持ち込めば、自力でのグループリーグ首位突破が決まる。一方で、日本が敗れた場合には2位以下転落の可能性も。決勝トーナメント以降の日程面や対戦相手のアドバンテージを得るためにも、首位確定を目指す。

<出場メンバー>

[日本]

▽先発

GK 21 荒木琉偉(G大阪)

DF 16 森壮一朗(名古屋)

DF 15 塩川桜道(流通経済大)

DF 5 市原吏音(大宮/Cap)

DF 3 小杉啓太(ユールゴーデン)

MF 6 小倉幸成(法政大)

MF 18 石渡ネルソン(いわき)

MF 17 中川育(流通経済大)

MF 20 平賀大空(京都)

MF 11 横山夢樹(今治)

FW 9 神田奏真(川崎F)

▽控え

GK 1 中村圭佑(東京V)

GK 12 ピサノアレックス幸冬堀尾(名古屋)

DF 2 梅木怜(今治)

DF 4 喜多壱也(ソシエダ)

MF 7 佐藤龍之介(岡山)

MF 8 布施克真(筑波大)

MF 10 大関友翔(川崎F)

MF 13 石井久継(湘南)

MF 14 齋藤俊輔(水戸)

FW 19 高岡伶颯(バランシエンヌ)

監督

船越優蔵