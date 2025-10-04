´Ú¹ñ¤¬½é¾¡Íø¤â¡ÖÁíÆÀÅÀ1¡×ÆÏ¤«¤º3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡Ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬ÆÍÇË!!:U-20WÇÕBÁÈ
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï3Æü¡¢BÁÈ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢´Ú¹ñ¤¬¥Ñ¥Ê¥Þ¤ò2-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤ÏÂç²ñ½é¾¡Íø¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾²ñ¾ì¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬2-1¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Ï¡ÖÁíÆÀÅÀ1¡×¤Îº¹¤Ç2°Ì¤ËÆÏ¤«¤º¡¢3°Ì¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½ª¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤Ï¡Ö³ÆÁÈ3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¾å°Ì4¤«¹ñ¡×¤Î¾ò·ï¼¡Âè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ï³«ËëÀá¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Âè2Àá¤â¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀá¤Ç¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾24Ê¬¡¢FK¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢DF¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬Íî¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏMF¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾7Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ò¸Ä¿Íµ»¤ÇÇË¤é¤ì¡¢FW¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ï¥¤¥ë¥À¡¼¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±13Ê¬¤Ë¤¹¤°¤µ¤Þ¾¡¤Á±Û¤·¡£MF¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥ß¥ó¤Î±¦CK¤òDF¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¤¬¹â¤¤ÂÇÅÀ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ2-1¤Ç¾¡Íø¡£Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤â¤¦1»î¹ç¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ4¤ÇÊÂ¤Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð´Ú¹ñÂÐ¥Ñ¥Ê¥ÞÀï¤Î·ë²Ì¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¼«ÎÏÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢µÕÅ¾¼ó°Ì¤òÁÀ¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤¬Æ°¤¯Î®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2-1¤Î1ÅÀº¹¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£´Ú¹ñ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¡¾¡¤ÁÅÀ(4)¡¢¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì(¢¤0-0)¡¢£ÆÀ¼ºÅÀº¹(0)¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¤ÁíÆÀÅÀ(¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤4¡¢´Ú¹ñ3)¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÚ¤Ð¤º¡¢3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡BÁÈ¤Î½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê
¡Ú½ç°ÌÉ½¡Û
1.¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê(7)+2
2.¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤(4)0/ÁíÆÀÅÀ4
3.´Ú¹ñ(4)0/ÁíÆÀÅÀ3
4.¥Ñ¥Ê¥Þ(1)-2
¡¡´Ú¹ñ¤Ï³«ËëÀá¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢Âè2Àá¤â¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë°ú¤Ê¬¤±¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀá¤Ç¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾24Ê¬¡¢FK¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢DF¥Ú¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¤Î¥¯¥í¥¹¤òFW¥¥à¡¦¥ß¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¤¬Íî¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏMF¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤â¤¦1»î¹ç¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ4¤ÇÊÂ¤Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂÐ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ð´Ú¹ñÂÐ¥Ñ¥Ê¥ÞÀï¤Î·ë²Ì¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¼«ÎÏÆÍÇË¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¡¢µÕÅ¾¼ó°Ì¤òÁÀ¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢»î¹ç¤¬Æ°¤¯Î®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2-1¤Î1ÅÀº¹¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£´Ú¹ñ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¡¾¡¤ÁÅÀ(4)¡¢¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì(¢¤0-0)¡¢£ÆÀ¼ºÅÀº¹(0)¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¤ÁíÆÀÅÀ(¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤4¡¢´Ú¹ñ3)¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥ÈµÚ¤Ð¤º¡¢3°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡BÁÈ¤Î½ç°Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê
¡Ú½ç°ÌÉ½¡Û
1.¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê(7)+2
2.¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤(4)0/ÁíÆÀÅÀ4
3.´Ú¹ñ(4)0/ÁíÆÀÅÀ3
4.¥Ñ¥Ê¥Þ(1)-2