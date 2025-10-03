¡È¤ä¤±¤É¤ÎÀ×¡É¤¬¡ÖÈéÉæ¤¬¤ó¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ½é´ü¾É¾õ¤ò°å»Õ¤¬²òÀâ
»ç³°Àþ¤À¤±¤¬ÈéÉæ¤¬¤ó¤Î¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤±¤É¤ä¸Å¤¤½ýÀ×¤¬È¯¾É¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£³ùÁÒ¤«¤Þ¤ê¤ó¥Ò¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊ¡±ÊÀèÀ¸¤Ë¤½¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÈÂÐºö¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
Ê¡±Ê Í´õ¡Ê³ùÁÒ¤«¤Þ¤ê¤ó¥Ò¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ÈéÉæ²ÊÆþ¶É¸å¡¢¤ª¤â¤Ë¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤äÈéÉæ²Ê¤Ø¶ÐÌ³¡£2018Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»Ô¤Ë¡Ö³ùÁÒ¤«¤Þ¤ê¤ó¥Ò¥Õ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×³«±¡¡£ÈéÉæ¤ÎÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥éー¥È¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¿ÇÎÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÈéÉæ²Ê³Ø²ñÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜÈþÍÆÈéÉæ²Ê³Ø²ñ¡¢ÆüËÜ¥¢¥ì¥ë¥®ー³Ø²ñ¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÈéÉæ²Ê°å²ñ¡¢ÆüËÜ痤áì¸¦µæ²ñ¤Î³Æ²ñ°÷¡£
¤ä¤±¤É¤Î½ýÀ×¤¬ÈéÉæ¤¬¤ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©
ÊÔ½¸Éô
¤ä¤±¤É¤ÎÀ×¤¬ÈéÉæ¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
¤Ï¤¤¡¢ËÜÅö¤Ç¤¹¡£½ÅÅÙ¤Î¤ä¤±¤É¤ä¸Å¤¤½ýÀ×¤¬¤Þ¤ì¤Ë¡Öáíº¯¡Ê¤Ï¤ó¤³¤ó¡¿¡á½ýÀ×¡Ë¤¬¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÈéÉæ¤¬¤ó¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹¤¤¤¢¤¤¤ÀÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ý¤ä¡¢¼£¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿½ýÀ×¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤ä¤±¤É¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¤ä¤±¤ÉÀ×¤¬Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Æ·Ú¤¤¿å¤Ö¤¯¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄøÅÙ¡ÊÀõ¤¤ⅡÅÙÇ®½ý¡á¿¿ÈéÉ½ÁØ¤Þ¤Ç¤Î¤ä¤±¤É¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿´ÇÛ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¤ä¤±¤É¤Î¾ì¹ç¡¢¼£Ìþ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢½ýÀ×¤¬Çò¤¯¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÖ¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤òáíº¯¤È¤¤¤¤¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÄÙáç¤ä¤Ó¤é¤ó¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¤Þ¤ì¤Ëáíº¯¤¬¤ó¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
áíº¯¤¬¤ó¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤¬¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
áíº¯¤¬¤ó¤Ï¡¢¤ä¤±¤É¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¤¿áíº¯¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÈéÉæ¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¤ÎÉ½ÌÌ¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍÛù¡Ê¤æ¤¦¤¤ç¤¯¡ËºÙË¦¡×¤¬°Û¾ïÁý¿£¤¹¤ëÍÛùºÙË¦¤¬¤ó¤Î·Á¤Ç½Ð¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¤äËýÀÅª¤Ê±ê¾É¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤Ê¤¼¤ä¤±¤ÉÀ×¤«¤é¤¬¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌ¤Ë¡¢¤ä¤±¤ÉÀ×¤ÏÈéÉæ¤ÎºÆÀ¸¤¬ÉÔ´°Á´¤Ç¡¢ÌÈ±Ö¤ÎÆ¯¤¤â¼å¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËËýÀÅª¤Ê»É·ã¤ä±ê¾É¤¬Â³¤¯¤È¡¢ºÙË¦Ê¬Îö¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤¬¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°Û¾ï¤ÊºÙË¦¤¬Áý¤¨¤Æ¤¬¤ó²½¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤ä¤±¤ÉÀ×¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¡±ÊÀèÀ¸
·Ú¤¤¤ä¤±¤É¤ä¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¼£¤Ã¤¿½ýÀ×¤«¤é¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿¼¤¤¤ä¤±¤É¤ä¼£¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿½ý¡¢±ê¾É¤ò·«¤êÊÖ¤¹áíº¯¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤ä¾É¾õ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë°å»Õ¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½é´ü¾É¾õ¤È¤Ï¡© ¤É¤ó¤Ê¾É¾õ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¡©
ÊÔ½¸Éô
áíº¯¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
áíº¯ÉôÊ¬¤Ë·«¤êÊÖ¤·½ý¤¬¤Ç¤¤Æ¼£¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡¢¤·¤³¤ê¤ä½Ð·ì¤òÈ¼¤¦¡¢µÞ¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¾õÂÖ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼Á´¶¤ä¿§Ì£¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
¤¬¤ó²½¤¹¤ë¤È¿·¤·¤¤·ì´É¤¬¤É¤ó¤É¤óºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤ËÀÖ¤ß¤ä½Ð·ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼¾¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈéÉæ¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
áíº¯¤¬¤ó¤Ï´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤¤¤¬¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
ÍÛùºÙË¦¤¬¤ó¤Ï¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¼þ°Ï¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥ÑÀá¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Áá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¤ÆÀÚ½ü¤¹¤ì¤Ðº¬¼£¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢ÊÑ²½¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¾É¾õ¤¬·Ú¤¯¤Æ¤âÈéÉæ²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢áíº¯ÉôÊ¬¤¬¤«¤æ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈéÉæ¤¬¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¾¯¤·¤Î»É·ã¤ä¤³¤¹¤ì¡¢¤«¤æ¤ß¤Ë¤è¤ëÁß¤¤³¤ï¤·¤Ê¤É¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë½ýÀ×¤ò°²½¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤±¤É¤Î½ýÀ×¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤è¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢ÀÖ¤ß¤ä¤¸¤å¤¯¤¸¤å¤¯¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡¢¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ÔÈÎÌô¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢Áá¤á¤ËÀìÌç°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈéÉæ²Ê¤Ç¤ÏÀìÌçÅª¤Ê°åÎÅµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤ÆÈéÉæ¤Î¾õÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Åª³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢ÉÔ°Â¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤±¤É¤Î½ýÀ×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡©
ÊÔ½¸Éô
¤ä¤±¤É¤ÎÀ×¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤É¤¦ÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
¤Þ¤º¤ÏÉáÃÊ¤«¤é½ýÀ×¤Î¾õÂÖ¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÖ¤ß¡¢¼ð¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢½Ð·ì¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«Äê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÉÔ°Â¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯¤Ë1²óÄøÅÙ¤Ç¤âÈéÉæ²Ê¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤¦¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¿ÇÃÇ¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Æü¾ïÀ¸³è¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
¤ä¤±¤É¤Î½ýÀ×¤Ï¼þ°Ï¤è¤ê¤â¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¼¾¡¦ÊÝ¸î¡¦¼×¸÷ÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë´¥Áç¤ä¤«¤æ¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ÏÊÝ¼¾¥±¥¢¤òÂ¿¤á¤Ë¤·¡¢ÊÝ¸îÂÐºö¤â¹©É×¤·¤Æ¡¢¤«¤¯¡¢¤¿¤¿¤¯¡¢¤³¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤±¤ÉÀ×¤ò»ç³°Àþ¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Æü¾Æ¤±»ß¤á¤òÅÉ¤ë¡¢°áÎà¤ÇÊ¤¤¦¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾Æ¤±ÂÐºö¤Î¥·ー¥ë¤òÅ½¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
Äã»É·ã¤ÎÊÝ¼¾ºÞ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£È©¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¥±¥¢ÍÑÉÊ¤òÁª¤Ö¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
½ýÀ×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢ÈþÍÆÅª¤Ê¥±¥¢¤Ç¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ê¡±ÊÀèÀ¸
½ý¤ÎÂç¤¤µ¤äÉô°Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ë½ýÀ×¤ä¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤ë¥±¥í¥¤¥É¤Ê¤É¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤Ç¤Î½¤Éü¤ä¥ìー¥¶ー¼£ÎÅ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¶ー¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÖ¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤ê¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÊ¿¤é¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤´¤¯¾®¤µ¤Ê½ýÀ×¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ½¤Éü¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê½ýÀ×¤ÎÊý¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢½ý¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¾ì½ê¡¢ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤µ¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÈéÉæ²Ê¤ä·ÁÀ®³°²Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¼£ÎÅË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£
Ê¡±ÊÀèÀ¸
¤ä¤±¤É¤ÎÀ×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¤ì¤¤¤Ë¼£¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ý¤òÁá¤¯Å¬ÀÚ¤Ë½èÃÖ¤·¤Æ¼£¤¹¤³¤È¡¢½ý¤¬ºÉ¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÆü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½ýÀ×¤ÏÊÝ¼¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢´¥Áç¤«¤é¼é¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ»ç³°Àþ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»ç³°Àþ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¿§ÁÇÄÀÃå¤¬µ¯¤³¤ê¡¢½ýÀ×¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ýÀ×¤ò¤³¤¹¤é¤Ê¤¤¡¦»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤±¤É¤ÎÀ×¤Ï¡¢È¾Ç¯¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤Æ¼«Á³¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀÖ¤ß¤¬»Ä¤ë¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤«¤æ¤ß¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤ÈÁá¤á¤ÎÂÐ±þ¤¬¡¢¤è¤ê¤¤ì¤¤¤Ê²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤¾¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
¤ä¤±¤É¤Î½ýÀ×¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¼£¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¼¾¤ä»ç³°ÀþÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£»¤¤ì¤Ê¤É¤Î»É·ã¤òÈò¤±¡¢È¾Ç¯～1Ç¯¤Ï·Ð²á¤ò¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀÖ¤ß¤äÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
