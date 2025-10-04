本日10月4日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル」の見どころを紹介！

☆所ジョージが熊本県天草市五和町へ！

第一町人から精米したてのツヤツヤな早期米をもらった所ジョージは「きれいなお米だよ」と感激。田んぼでは、コンバインに乗って稲刈りに挑戦し、「これ楽しいね！」と、見事な操縦をお披露目。

自家栽培のホップも使ったビール工場では、地元の柑橘類を使った地ビールがを造っていると説明を受けるも「飲んでみないとわからない」と上手におねだり。飲み干すと「うまーい！」「神様からのご褒美だね」とご機嫌に。

青い海が広がる海水浴場では、旅行中の若者たちに話かけると、日本の未来を担うであろう研究をしていると判明しビックリ。山の中のコーヒー屋さんでは、店主夫婦の「偶然2人とも自衛隊員だった」という話に所が興味津々。 “完全天日塩”を作る製塩所では、全国でも珍しいその製法に「すごいな」と目を見張る。

70年以上続くアイスクリーム屋さんにお邪魔すると、店主のもう一つの顔に所が仰天。実は、天草を盛り上げるため大好きなプロレスの資料館を作り、自らもマスクを被った“リングアナ”として活動しているそう。マスク姿に変身した店主に資料館を案内してもらうと、レジェンドレスラーのお宝がズラリ。「大好きはいいけどここまでやるかね」と、趣味の多い所も唖然としてしまう。そしてリングに上がらせてもらうと、リングアナが所をレスラーに見立て紹介。“所選手”の珍しいリングインシーンは必見！

そのほか、獲れたてピチピチのクルマエビをその場で食べたりと、天草の魅力を自然のままにたっぷり満喫する。

スタジオゲストの郄地優吾（SixTONES）は「（天草市五和町に）めちゃくちゃ行きたくなった！地ビールもおいしそう！」と目を輝かせる。

☆超パワーアップ！日本列島 結婚式の旅

番組が挙式予定のカップルを探し、出会いから結婚に至るまでの人生を本人主演で完全ドラマ化。そのVTRを披露宴で流し、参列する皆様と一緒に祝福する。今回のテーマは「埼京線・最終電車が紡いだ愛の物語」。ドラマよりもドラマチックな奇跡の出会いを果たし、結婚式を迎えた夫婦が登場する。

この企画への応募について「母に向けてありがとう、と。幸せに暮らしている」と伝えるためだと明かす新婦。実は2人の奇跡の出会いの後に、新婦には母との辛い試練が待ち受けていた。完成した再現VTRは笑いあり、涙あり。2人が出会うきっかけとなった“うっかり”な行動には友人たちが思わず爆笑。しかし、新婦が経験した母との日々にはスタジオゲストも涙が止まらない。

そして重要な役どころとして、大物ミュージカル歌手が登場し熱演＆熱唱！

