ファッションストア「SEVENSTARCLOTHING」が代官山に実店舗をオープン　コム デ ギャルソンなど展開

デザイナーズアーカイヴやヴィンテージアイテムを中心に取り扱うセレクト型ファッションストア「SEVENSTARCLOTHING」が、期間限定で代官山に実店舗をオープンする。期間は10月2日から12月15日まで。

SEVENSTARCLOTHINGは、インポートブランドから日本のデザイナーズまで、コレクションピースや希少性の高いアーカイヴを独自の視点で厳選し、国内外の顧客に向けて販売。売買だけでなく、「トレード（交換）」「委託販売」「レンタル」といった多様なスタイルを提案し、アパレルの新しい価値循環を目指している。

実店舗では、アイテムの展示販売だけでなく、アイテムの買い取りや、店内の商品と差額調整をした交換を実施。「コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）」や「イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）」、「ナンバーナイン（NUMBER(N)INE）」などの日本ブランドのほか、「バレンシアガ（BALENCIAGA）」、「クロムハーツ（CHROME HEARTS）」、「ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）」などを取り扱う。

◾️SEVENSTARCLOTHING

オープン期間：2025年10月2日（木）〜12月15日（月）

営業時間：13:00〜21:00

所在地：東京都渋谷区代官山町9-7サンビューハイツ代官山1階

取り扱いブランド（一部）：アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）／アークテリクス（ARC'TERYX）／バレンシアガ（BALENCIAGA）／シャネル（CHANEL）／クロムハーツ（CHROME HEARTS）／コム デ ギャルソン（COMME des GARÇONS）／ディオール（DIOR）／ドルチェ＆ガッバーナ（Dolce&Gabbana）／ジェネラル リサーチ（GENERAL RESEARCH）／ヘルムート ラング（HELMUT LANG）／イッセイ ミヤケ（ISSEY MIYAKE）／ジャンポール・ゴルチエ（Jean Paul Gaultier）／ジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）／キャピタル（KAPITAL）／ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）／メゾン マルジェラ（Maison Margiela）／ミュウミュウ（MIU MIU）／ナンバーナイン（NUMBER(N)INE）／プラダ（PRADA）／ラフ・シモンズ（RAF SIMONS）／リック・オウエンス（Rick Owens）／アンダーカバー（UNDERCOVER）