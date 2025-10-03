EXILE初の大規模展覧会がルクア大阪で開催　実際に着用された衣装170体以上を展示

EXILE初の大規模展覧会「EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜」が、ルクア大阪で開催される。期間は11月28日から12月4日まで。

同展では、「EXILE LIVE TOUR 2007 EXILE EVOLUTION」や、「EXILE LIVE TOUR 2022 POWER OF WISH」などのライブやミュージックビデオ、テレビ出演の際に実使用された約170体以上の衣装や、2007年から大切に保管されてきた貴重なアーカイヴ衣装を初めて展示。その時代ごとの姿を映し出す衣装を通して、グループの歴史を体感できる内容となっているという。会場ではフォトブースを設置する。

チケットは、大人が2500円、中高大学生が2000円。前売り券は、10月4日からEXILE OFFICIAL FAN CLUB先行で先着順で販売する。当日券は、前売りで完売していない回に限り会場窓口にて取り扱う予定だ。

◾️EXILE COSTUME EXHIBITION 2025 〜ONE AND ONLY〜

開催期間：2025年11月28日（金）〜12月4日（木）

会場：ルクア大阪 ルクア 9階 LUCUAホール

所在地：大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3

