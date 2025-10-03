プーマがフミト ガンリュウとのコラボ新作を発売　「モストロ XC」を3Dプリンターで製作

「プーマ（PUMA）」が、丸龍文人による「フミト ガンリュウ（FUMITO GANRYU）」とのコラボレーションアイテムの新作を発売する。10月8日から「フミト ガンリュウ」の公式オンラインストアで販売し、10月11日からは原宿キャットストリートと大阪のプーマストア、プーマ公式オンラインストア、プーマアプリ、プーマの一部卸先店舗でも扱う。キャンペーンヴィジュアルには俳優の笠松将を起用した。

プーマとフミト ガンリュウのコラボは、2024年11月に第1弾を発売。今回発売する最新コレクションでは、トラックスーツなどのアパレルと「モストロ XC（MOSTRO XC）」をベースにしたシューズ2型を揃える。「デュアリティ（二面性）」をテーマに、「衝動とコントロール、動と静の間にある緊張感を表現」したという。

アパレルアイテムは、1980年代のプーマのナイロントラックスーツなどをベースに、「フミト ガンリュウ」の持ち味であるパターンテクニックを融合させた。トラックジャケットとパンツに加え、ケープとしても着用できるコンバーチブルジャケットや、ベンチレーション切り替えのTシャツなどを企画。プーマとフミト ガンリュウのロゴもジャケットの胸元などに配した。

シューズは、3Dニットアッパーにアウトドアディテールを融合させた「モストロ XC × フミト ガンリュウ」（2万8600円）と、3Dプリンターで製作した彫刻的フォルムの「モストロ XC × フミト ガンリュウ 3D」（4万6200円）を展開。2025年1月のパリメンズファッションウィーク期間中にプーマが開催した複合イベントで披露されていたモデルだ。

笠松を起用したキャンペーンフィルムでは、コラボのテーマであるデュアリティというキーワードのもと、「若き反逆から成熟した制御への物語」を描いたとしている。

