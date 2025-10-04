¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û³®ÀûÌç¾Þ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤·ìÅý¤Ï¡©¡¡¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ê¤ÉÆüËÜÇÏ£³Æ¬¤âÊ¬ÀÏ
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö10·î£µÆü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Çµ³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¼Ç2400£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦Åª¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤È£³Æ¬¤ÎÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ÊÌÉ½¤Ë²áµî20Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Î·ìÅý¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÇÉ½¤·¤¿¤Î¤¬¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º·Ï¤Ç¡¢¤³¤³13Ç¯¤Ç11²ó¡¢¹ç·×¤Ç12²ó¤ò¤³¤ÎÄ¾·Ï¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÊì¤ÎÉã¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢Éã¤âÊì¤ÎÉã¤â¤³¤Î·ÏÅý¤Î¥¨¥Í¥¤¥Ö¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢20Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Î¤¦¤Á14²ó¡¢Éã¤«Êì¤ÎÉã¤Ë¤³¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿å¿§¤ÇÉ½¤·¤¿¥À¥ó¥Á¥Ò¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤âÂç¤¤¯¡¢20Ç¯¤Ç£´Æ¬¤¬Ä¾·Ï¤Ë¡¢£µÆ¬¤¬Êì¤ÎÉã¤Ë¤½¤Î·ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤È¥À¥ó¥Á¥Ò¤Î·ì¤¬¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢É®¼Ô¤¬ËÜÌ¿¤Ë¿ä¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Ê©¡¦£Ã.¥Õ¥§¥ë¥é¥ó±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¡¢Éã¤¬2009Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥·¡¼¥¶¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¡¢¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º·Ï¤Ë¼¡¤¤¤ÇÁêÀ¤¬¤¤¤¤¥À¥ó¥Á¥Ò¤òÉã·Ï¤ÎÁÄÀè¤Ë»ý¤Ä·ìÅý¡£¥·¡¼¥¶¥¹¥¿¡¼¥º»º¶ð¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2014Ç¯¤Ë¥¿¥°¥ë¡¼¥À¤¬£³Ãå¡¢2017Ç¯¤Ë¥¯¥í¥¹¥ª¥Ö¥¹¥¿¡¼¥º¤¬£²Ãå¡¢2018Ç¯¤Ë¥·¡¼¥ª¥Ö¥¯¥é¥¹¤¬£²Ãå¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¥Ö¥¹¥¿¡¼¥º¤¬£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Êì¤ÎÉã¥·¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥ë¤Ï¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º¤ÎÄ¾·Ï¤ÎÂ¹¤Ç¡¢ÁÄÊì¤ÎÉã¥ì¥¤¥ó¥Ü¥¦¥¯¥¦¥§¥¹¥È¤Ï1985Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¡£¤µ¤é¤ËÌÆ·Ï¤òÁÌ¤ë¤È¡¢£´ÂåÊì¥ì¥¤¥Ç¥£¥Ù¥ê¡¼¤¬2011Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ç¥¤¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Î£³ÂåÊì¤È¤¤¤¦¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤È±ï¤Î¤¢¤ë·ìÅý¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏºòÇ¯¤â£²ÈÖ¼ê¤Ë¿ä¤·¤¿ÇÏ¤Ç¡¢£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£³®ÀûÌç¾Þ¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2013¡¢14Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥ì¥ô¤¬¡¢2017¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï¥¨¥Í¥¤¥Ö¥ë¤¬Ï¢ÇÆ¡£2007¡Á2009Ç¯¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥à¥¶¥¤¥ó¤¬£³Ç¯Ï¢Â³£²Ãå¡¢2012¡¢13Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¼«¿È¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Áö¤â¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¤Î¼Ç2400£í¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿Ê©£Çµ¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ¤Ç£Çµ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥ô¥§¥ë¥á¥¤¥æ¾Þ£²Ãå¤«¤é¤ÎÎ×Àï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯¤âËÜÌ¿»ë¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£¡ÚÂÐ¹³ÇÏ¡¢£³Æ¬¤ÎÆüËÜÇÏ¤Ç¤è¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡©¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥¢¥í¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢Ê©¡¦£Ê£Ã.¥ë¥¸¥§±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Î·»¥¨¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤òÌµ½ý¤Î£¶Ï¢¾¡¤ÇÀ©¤·¤¿¶¯¹ë¡£·»¤ÎÉã¤â¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º·Ï¤Î¥¯¥é¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äï¤ÎÉã¥°¥ì¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤âÆ±¤¸¤¯¥µ¥É¥é¡¼¥º¥¦¥§¥ë¥º·Ï¤À¡£
¡¡¥°¥ì¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¼«¿È¤Ï£Çµ±Ñ2000¥®¥Ë¡¼¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥é¡¼¤À¤¬¡¢»º¶ð¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î±Ñ£Çµ¥¥ó¥°¥¸¥ç¡¼¥¸Ï»À¤¡õ¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£Ó¡Ê¼Ç2390£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢2400£í¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥¢¥í¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¤Ïº£½Õ¡¢Ê©£Ç·¥¨¥É¥¥¥ô¥£¥ë¾Þ¡¢Ê©£Ç¶¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¤Âç¾Þ¤È¡¢¼Ç2400£í¤Î½Å¾Þ¤òÏ¢¾¡¡£¥¨¥É¥¥¥ô¥£¥ë¾Þ¤Ïº£²ó¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£Á°Áö¤ÎÊ©£Ç¶¥Õ¥©¥ï¾Þ¡Ê¼Ç2400£í¡Ë¤Ï£¶Ãå¤ÈÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç°ìÊÑ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÆüËÜÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£º£Ç¯¤Î£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡Ë¤Ï¡¢ÃæÄ¹µ÷Î¥Å¬À¤Î¹â¤¤¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯»º¶ð¤Ç¡¢Êì¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¯¥í¥¹¤Ï£Çµ±Ñ¥ª¡¼¥¯¥¹¡Ê¼Ç2410£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡£Êì¤ÎÉã¥±¡¼¥×¥¯¥í¥¹¤Ï¡¢2009Ç¯¤Î³®Àû¾ÞÇÏ¥·¡¼¥¶¥¹¥¿¡¼¥º¤È¡¢2015Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ó¤ÎÉã¤È¡¢³®ÀûÌç¾Þ¸þ¤¤Î·ìÅý¹½À®¤À¡£
¡¡¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡Ë¤Ï£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ»º¶ð¤Ç¡¢Êì¤ÎÉã¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤Ç£²Ãå£²²ó¡££µÂåÊì¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤â³®ÀûÌç¾Þ¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1988Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾ÞÇÏ¥È¥Ë¡¼¥Ó¥ó¤ò£´¡ß£´¤Ç¥¯¥í¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤â³®ÀûÌç¾Þ¤Ë¹ç¤¦·ìÅý¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯±¹¼Ë¡Ë¤ÏÉã¤¬£Çµ¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¡¢£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡£Êì¤ÎÉã¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÁ°½Ò¤Î¥È¥Ë¡¼¥Ó¥ó¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡£
¡¡ÆüËÜÇÏ£³Æ¬¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤â·ìÅýÅªÌ¥ÎÏ¤òÈë¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¥Áö¤Î²ÄÇ½À½½Ê¬¤È¸«¤ë¤¬¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¶¯¤¤¶¥ÇÏ¤ò¸«¤»¤¿¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤Î·ì¤ò»ý¤Ä¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤òºÇ¾å°Ì¤Ë¸«¤¿¤¤¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤Ï¡¢¥¢¥ô¥¡¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡¢¥¢¥í¡¼¥¤¡¼¥°¥ë¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¤Î£³Æ¬¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡£