¡Ú³®ÀûÌç¾Þ¡Û¤Ä¤¤¤ËÈá´êÃ£À®¤Ê¤ë¤«¡¡Á°¾¥Àï¤«¤é¤Î¾åÀÑ¤ß¤â¤¢¤ëÆüËÜÄ´¶µÇÏ£³Æ¬¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡²¤½£¶¥ÇÏºÇ¹âÊö¤Î£Çµ³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤¬10·î£µÆü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯»²Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ï£³Æ¬¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÁ°¾¥Àï¤Ç¸«»ö¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¶¥ÇÏ¤ÎÈá´êÃ£À®¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î´üÂÔÃÍ¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÐÁö£³Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ½é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤À¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ï¿·ÇÏÀï¤Ç¤Î£±¾¡¤Î¤ß¡££Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¡Ê£³·î£¹Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄÌÎã¤«¤é¤¹¤ë¤È³®ÀûÌç¾Þ½ÐÁö¤¹¤é¸·¤·¤¤¡¢´°Á´¤Ë"·÷³°"¤ÎÇÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£Çµ»©·î¾Þ¡Ê£´·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£¸Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë½ÐÁö¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¸«¤ë¤ä¡¢¤³¤³¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£··î¸åÈ¾¤ËÅÏÊ©¡£Ìó£´¥«·î¤Ö¤ê¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÀ¬½éÀï¤Î£Ç¶¥®¥è¡¼¥à¥É¥ë¥Ê¥Î¾Þ¡Ê£¸·î16Æü¡¿¥É¡¼¥ô¥£¥ë¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¡¢¼«ÎÏ¤Ç³®ÀûÌç¾Þ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ç£³Ãå¤ËÂà¤±¤¿¥¯¥¢¥ê¥Õ¥£¥«¡¼¡Ê²´£³ºÐ¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¤Î¤Á¤Ë£Ç¶¥Ë¥¨¥ë¾Þ¡Ê£¹·î£·Æü¡¿¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡Íø¡£¸½ÃÏ¤Ç¤â°ìÌöÍÎÏÇÏ¤Î£±Æ¬¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¡¢¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¿Ø±Ä¤Ï¤µ¤é¤Ë"´ñºö"¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë²ÐÍËÆü¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ç°È¾å¤òÌ³¤á¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤Î»ØÌ¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥ì¥¤¥ë¥ê¥ó¥¯¤Î¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ñ¥¹¥¥¨µ³¼ê¤¬µ³¾è¡£Æ±µ³¼ê¤ËÆ³¤«¤ì¤Æ¡¢¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆ°¤¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæÇî¹¯Ä´¶µ»Õ¤Ï¡¢¡Ö£²½µÁ°¤ÎÆ°¤¤¬¥¥ì¥Ã¥¥ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·è¤·¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬²ÐÍËÄÉ¤¤¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæÄ´¶µ»Õ¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î¡Ê²ÐÍËÄÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡Ë¿·¤·¤¤»î¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½çÄ´¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Á°Áö¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢£±ÃÊ³¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤ÎÁö¤ê¤òÀººº¤·¤ÆÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ôÆü´Ö¤ÇÊä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ç¤âÀ¤³¦¤ò¥¢¥Ã¤È¸À¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤È¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤À¡£
³®ÀûÌç¾Þ¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´¶µ¤Ç·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¡¼Ì¿¿¡§ÂåÉ½»£±Æ
¡¡¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥¹¡¢µ÷Î¥¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£Ç¶¥Õ¥©¥ï¾Þ¡Ê£¹·î£·Æü¡¿¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤òÀ©¤·¤ÆÄ©¤à¡£
¡¡¥Õ¥©¥ï¾Þ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¡¢¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Ü¥ó¥É¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÁ°¾¥Àï¡£¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹¤ÇÇÏ·²¤Î´Ö¤«¤éÎÏ¶¯¤¤º¹¤·µÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢£Çµ£³¾¡ÇÏ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î³®ÀûÌç¾Þ£´ÃåÇÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¥½¥¸¡¼¡Ê²´£´ºÐ¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ò£²Ãå¤Ë²¼¤·¡¢°È¾å¤Î¥ª¥¤¥·¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼µ³¼ê¤â¡ÖÆ»Ãæ¤Î¼ê±þ¤¨¤«¤é¡¢¥½¥¸¡¼Áê¼ê¤Ç¤â¡Ø¤³¤ì¤Ï¾¡¤Ä¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤òÀä»¿¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Î²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤Ï10·î£±Æü¤ÎÄ«¡¢¥³¥ï¥¤¥é¥Õ¥©¥ìÄ´¶µ¾ì¤Î¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇÃ±Áö¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£µ³¾è¤·¤¿¹ñÊ¬Í¥ºîµ³¼ê¡Ê³®ÀûÌç¾Þ¤Î°È¾å¤Ï¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼µ³¼ê¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ°Áö¤è¤ê¤â£²ÃÊ³¬¤Ï¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¸å¤â¤¹¤°¤ËÂ©¤¬Ìá¤Ã¤Æ¡¢¿´ÇÙÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÆÃÉ®¤â¤Î¤À¡£¹ñÊ¬µ³¼ê¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î2400£íÀï¤è¤ê¤â¥¿¥Õ¤Ê¤³¤Á¤é¤Î2400£íÀï¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬À¸¤¤Æ¤¤½¤¦¡×¤È¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¥³¡¼¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¥Õ¥©¥ï¾Þ¤¬ÎãÇ¯¤è¤ê¤â£±½µÁ°ÅÝ¤·¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î´Ö³Ö¤¬Ãæ£²½µ¤«¤éÃæ£³½µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹Í×ÁÇ¡£»ýµ×ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Î²ÄÇ½À¤Ï°ìÃÊ¤ÈËÄ¤é¤à¡£
¡¡ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Î"Âç¾³Ê"¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ï¾Þ¤ÎÍâ½µ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£Ç·¥×¥é¥ó¥¹¥É¥é¥ó¥¸¥å¾Þ¡Ê£¹·î14Æü¡¿¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ë½ÐÁö¡£ÎÉ²½ÅÓ¾å¤Î¾õÂÖ¤Ê¤¬¤é¡¢ÆñÅ¨Áê¼ê¤Ë£±ÃåÆþÀþ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÀÆÆ£¿ò»ËÄ´¶µ»Õ¡¢°È¾å¤ÎËÌÂ¼Í§°ìµ³¼ê¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¤³¤¦¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡ÖÎÉ²½ÅÓ¾å¤Î¤Ê¤«¤Ç½ÐÁö¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È²ÝÂê¤â¸«¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¤¼Ç¤Ç¤â¾¡¤Á¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ò£´Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿10·î£±Æü¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤â¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯¥³¥ï¥¤¥é¥Õ¥©¥ìÄ´¶µ¾ì¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¾Ã²½¡£¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤è¤ê³ÊÃÊ¤Ë¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÌÂ¼µ³¼ê¤Ï¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°¼Ô»°ÍÍ¤ËÁ°¾¥Àï¤«¤é¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò¸«¤»¡¢ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ê¬¸ü¤¯¤Æ½Å¤¤Èâ¤¬¤Ä¤¤¤Ë³«¤«¤ì¤ë½Ö´Ö¤¬Íè¤ë¤Î¤«¡£¥¢¥í¥Ò¥¢¥ê¥¤¡¢¥Ó¥¶¥ó¥Á¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡½¡½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£